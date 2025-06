Funcionários usam fantasia de urso e bichos de pelúcia para cuidar de filhote nos EUA; veja Cuidadores vestem trajes imitando animal para evitar que filhote de urso-negro crie laços com humanos e possa voltar à natureza Internacional|Do R7 14/06/2025 - 17h07 (Atualizado em 14/06/2025 - 17h07 ) twitter

Funcionários usam fantasia de urso e bichos de pelúcia para cuidar de filhote nos EUA Divulgação/Sociedade Humanitária de San Diego

Um filhote de urso-negro órfão, encontrado na Floresta Nacional Los Padres, na Califórnia, nos Estados Unidos, está sendo cuidado de forma inusitada. Para garantir que o animal não se apegue aos humanos e tenha chances de retornar à natureza, os cuidadores usam fantasias de urso e ursinhos de pelúcia durante o processo de reabilitação.

Segundo a rede norte-americana NBC News, o filhote, com cerca de dois meses quando foi resgatado em 12 de abril deste ano, é o mais jovem urso-negro já cuidado pela organização, a Sociedade Humanitária de San Diego.

Ele foi encontrado por acampantes, fraco, abaixo do peso e sozinho. Após tentativas frustradas de localizar sua mãe, biólogos do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia o entregaram à Sociedade Humanitária, no dia 14 daquele mês.

“Ele estava extremamente frágil quando chegou”, disse Autumn Welch, gerente de operações de vida selvagem da organização, à NBC News. “Depois de passar vários dias sem nutrição, foi uma situação delicada no início. Mas agora ele está ativo, comendo bem e ganhando peso de forma constante”.

Fantasias para enganar o filhote

Para evitar que o filhote crie laços com humanos, os cuidadores usam um uniforme peculiar: casacos de pele verdadeira, doados à organização, luvas e máscaras de urso. Segundo a rede norte-americana CNN, as peles são armazenadas com feno de um santuário de ursos para adquirir o cheiro de urso-negro, tornando a fantasia mais convincente.

“Entramos sem fantasia uma vez, e ele ficou com medo, subiu na árvore. É isso que queremos”, explicou Welch, confirmando que o filhote não reconhece os funcionários fantasiados como humanos.

A estratégia parece funcionar. Welch acredita que o urso vê os cuidadores como “companheiros de brincadeira”, semelhantes a irmãos, e não como humanos.

No recinto, repleto de peles, feno com aroma de urso, árvores e estruturas para escalar, o filhote interage com ursinhos de pelúcia, especialmente um grande, que ele usa como referência materna. “Ele busca abrigo perto desse ursinho, descansa encostado e tira sonecas aconchegado”, contou Welch à CNN.

Um vídeo compartilhado no Instagram da organização mostra o filhote escalando uma estrutura de trepa-trepa e brincando com um ursinho de pelúcia, enquanto cuidadores fantasiados o acompanham.

Preparação para a vida selvagem

O filhote recebe quatro sessões diárias de alimentação e enriquecimento, que simulam habilidades que ele aprenderia com a mãe, como escalar, procurar insetos e construir ninhos. “Foi maravilhoso vê-lo atingir marcos, como quando comeu um inseto pela primeira vez”, disse Welch.

A organização planeja cuidar do animal por cerca de um ano, até que ele esteja forte o suficiente para ser reintroduzido à natureza. Caso outro filhote órfão seja resgatado, a agência estadual de vida selvagem pode tentar uni-los, uma estratégia para manter os ursos selvagens e reduzir o risco de interação com humanos, segundo a NBC News.

