Funeral de Diogo Jota é fechado após visitantes tirarem selfies com os túmulos Autoridades tiveram que barrar acesso à necrópole após desrespeito à cerimônia Internacional|Do R7 05/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 05/07/2025 - 12h08 )

Homenagem aos jogadores Diogo Jota e André Silva, mortos em acidente de carro Reprodução/RECORD

O cemitério onde Diogo Jota e o irmão André Silva foram sepultados em Gondomar, próximo à cidade de Porto, em Portugal, precisou ser fechado ao público logo após o enterro, na manhã deste sábado (5). Os dois morreram em um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (3).

A cerimônia foi realizada na Igreja Matriz de Gondomar e contou com a presença de dezenas de pessoas do meio do futebol, incluindo jogadores do Liverpool como Virgil van Dijk e Andy Robertson, além de atletas da seleção portuguesa.

Na véspera (3), a família participou de um velório reservado. A mulher de Jota, Rute Cardoso, com quem ele havia se casado no mês anterior, também esteve presente.

O funeral ocorreu de forma respeitosa e emocionada, mas houve problemas após o sepultamento.

‌



O cemitério chegou a ser reaberto ao público, mas precisou ser fechado novamente depois que algumas pessoas começaram a tirar fotos com os túmulos, o que foi considerado um desrespeito.

*Sob supervisão de Vivian Masutti

