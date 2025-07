Lamborghini Huracán em que estava Diogo Jota acelera de 0-100 km/h em 3s e supera os 300 km/h Superesportivo tem motor V10 com 640cv e pode valer R$ 4,8 milhões no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h08 ) twitter

Lamborghini Huracán Lamborghini/Divulgação

O trágico acidente que vitimou o jogador brasileiro do Liverpool, Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 25, nesta semana chamou a atenção da imprensa esportiva. O acidente com um Lamborghini alugado ocorreu na rodovia A-52, norte da Espanha, na cidade de Palacios de Sanabria, onde o veículo perdeu o controle, bateu e pegou fogo. Mas que veículo era esse que o atleta estava dirigindo?

O acidente com um Lamborghini alugado ocorreu na rodovia A-52, norte da Espanha, na cidade de Palacios de Sanabria Reprodução/Redes sociais

O Lamborghini Huracán é um dos esportivos de maior sucesso da marca italiana. Produzido de 2014 a 2024 nas versões Sterrato, Tecnica, STO y EVO Spyder, o superesportivo tem tração traseira controlado por um motor V10 5,3 litros de 640cv e câmbio de dupla embreagem e sete velocidades. As últimas versões 2024 custam no Brasil entre R$ 4,1 e R$ 4,8 milhões.

carro italiano acelera de 0-100 km/h em apenas 3,2 segundos Reprodução/Redes sociais

Dentro de uma categoria esportiva, o supercarro italiano acelera de 0-100 km/h em apenas 3,2 segundos e conta com carroceria que traz elementos em fibra de carbono e mecanismos como sistema ALA (Aerodinâmica Lamborghini Attiva) para melhorar sua performance com controles de suspensão e entrega de potência do motor V10. Com esse motor o Huracán alcança os 320 km/h.

Guarda Civil espanhola afirma que o veículo perdeu o controle após ter o pneu estourado Reprodução/Redes sociais

A Guarda Civil espanhola afirma que o veículo perdeu o controle após ter o pneu estourado, o que ocorreu em alta velocidade levando durante uma manobra de ultrapassagem. Após a manobra arriscada, o jogador perdeu o controle do Lamborghini.

Lamborghini Huracán Lamborghini/Divulgação

O trecho da rodovia A-52 tem asfalto irregular, o que contribuiu para a gravidade do acidente. O carro perdeu o controle e bateu em um guarda-corpo, pegando fogo logo em seguida.

