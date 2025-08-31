Empresa sul-coreana revela ‘jato transformer’ que serve de isca em combate; veja vídeo Modelo serve para desviar o fogo inimigo de caças reais, forçando adversários a gastar mísseis caros contra alvos de baixo custo Internacional|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A empresa sul-coreana WooriByul apresentou um novo sistema que se transforma em um jato de combate falso.

O modelo é utilizado como isca para confundir inimigos e desviar ataques de mísseis guiados.

A transformação do trailer em jato ocorre em apenas 17 segundos, imitando a aparência real de aeronaves.

O projeto utiliza análises por IA, sensores de alta resolução e é inspirado em táticas já usadas na Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trailer se transforma em uma réplica de aeronave em escala real em minutos Reprodução/X/Defence_blog

Uma empresa de defesa sul-coreana apresentou um sistema móvel que se transforma em uma réplica de jato de combate em poucos minutos para servir como isca e confundir alvos inimigos.

A companhia WooriByul divulgou um vídeo mostrando como um trailer se transforma ao longo de 17 segundos em uma silhueta de aeronave em escala real. Segundo a empresa, o objetivo é proteger ativos militares de ataques guiados por precisão, oferecendo uma solução móvel para operações de combate.

Embora não seja uma aeronave funcional, o sistema imita a aparência de um jato real. “A plataforma oferece aplicações práticas no campo de batalha moderno, onde imagens avançadas e munições guiadas de precisão são frequentemente usadas para atingir aeronaves de alto valor”, afirmou a empresa.

O conceito de protótipos falsos, no entanto, não é novo. A Ucrânia, por exemplo, já utilizou caças simulados para desviar o fogo inimigo de aeronaves reais, forçando adversários a gastar mísseis caros contra alvos de baixo custo. O projeto da WooriByul segue a mesma lógica, mas com foco em implantação rápida e precisão visual, segundo a companhia.

A empresa acrescentou ainda que a aeronave integra análises alimentadas por IA, sensores de alta resolução e vigilância autônoma.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

