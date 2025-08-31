Empresa sul-coreana revela ‘jato transformer’ que serve de isca em combate; veja vídeo
Modelo serve para desviar o fogo inimigo de caças reais, forçando adversários a gastar mísseis caros contra alvos de baixo custo
Uma empresa de defesa sul-coreana apresentou um sistema móvel que se transforma em uma réplica de jato de combate em poucos minutos para servir como isca e confundir alvos inimigos.
A companhia WooriByul divulgou um vídeo mostrando como um trailer se transforma ao longo de 17 segundos em uma silhueta de aeronave em escala real. Segundo a empresa, o objetivo é proteger ativos militares de ataques guiados por precisão, oferecendo uma solução móvel para operações de combate.
Embora não seja uma aeronave funcional, o sistema imita a aparência de um jato real. “A plataforma oferece aplicações práticas no campo de batalha moderno, onde imagens avançadas e munições guiadas de precisão são frequentemente usadas para atingir aeronaves de alto valor”, afirmou a empresa.
O conceito de protótipos falsos, no entanto, não é novo. A Ucrânia, por exemplo, já utilizou caças simulados para desviar o fogo inimigo de aeronaves reais, forçando adversários a gastar mísseis caros contra alvos de baixo custo. O projeto da WooriByul segue a mesma lógica, mas com foco em implantação rápida e precisão visual, segundo a companhia.
A empresa acrescentou ainda que a aeronave integra análises alimentadas por IA, sensores de alta resolução e vigilância autônoma.
