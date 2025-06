Gato é esmagado por caixa de areia automática, e donos entram na Justiça nos EUA Casal acusa empresa de falhas nos mecanismos de segurança, que deveria possuir sensores capazes de impedir acidentes desse tipo Internacional|Do R7 21/06/2025 - 16h59 (Atualizado em 21/06/2025 - 16h59 ) twitter

Stephanie encontrou sua gata Sarabi morta, presa dentro do aparelho Reprodução/X

Um casal de Nova York, nos Estados Unidos, entrou com um processo na Justiça após alegar que sua gata morreu esmagada por uma caixa de areia autolimpante. O acidente aconteceu em janeiro, no Bronx, e envolve o modelo Autoscooper 11, vendido pela Amazon e fabricado pela empresa Pet Pivot.

Stephanie Gomez contou que encontrou sua gata Sarabi morta, presa dentro do aparelho, quando voltou para casa. O equipamento, segundo ela, continuava tentando fechar, mesmo com o animal dentro. “Acendi a luz e vi meu gato sendo esmagado pela máquina. Ela deveria parar automaticamente quando há algo dentro, mas não parou”, afirmou Gomez em entrevista ao jornal New York Post.

A gata, resgatada por Gomez mais de um ano antes, estava parcialmente fora da caixa, com o corpo mutilado. “Foi devastador. Eu desmaiei”, disse ela. O parceiro de Stephanie, Frank Gueits, também relatou que a cena era desesperadora e que o corpo do animal ficou deformado.

O casal abriu um processo de US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) na Suprema Corte do Bronx. Eles acusam a Pet Pivot de falhas nos mecanismos de segurança do produto, que deveria possuir sensores capazes de impedir acidentes desse tipo. “A morte de Sarabi não foi um acidente. Se isso aconteceu com ela, poderia acontecer com qualquer gato”, afirmou a advogada do casal.

‌



A Pet Pivot afirmou que lamenta o ocorrido e que o pagamento de US$ 10 mil (R$ 55 mil) oferecido aos donos foi um gesto de boa vontade. “Este é o único incidente fatal ou grave relatado entre mais de 100 mil unidades vendidas”, disse a CEO da empresa, Poppy Xie, ao New York Post.

A caixa de areia segue à venda e continua sendo anunciada como segura. Gomez e Gueits disseram que decidiram tornar o caso público para alertar outros donos de animais. “Nunca mais vou confiar em uma máquina automatizada”, disse Stephanie.

