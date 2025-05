‘Gêmeo parasita’: jovem remove tumor com cabelo e dentes após sentir fortes dores Estudante afirmou que começou a sentir os sintomas do cisto aos 18 anos, no primeiro ano da faculdade Internacional|Do R7 22/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h30 ) twitter

Savannah Stuthers, de 20 anos, publicou um vídeo nas redes sociais explicando como descobriu o cisto Reprodução/TikTok

Durante meses, a estudante Savannah Stuthers, de 20 anos, foi informada de que a dor intensa e o sangramento que enfrentava eram apenas efeitos colaterais hormonais. A realidade, no entanto, era bem mais grave: ela carregava desde o nascimento um teratoma, um tumor raro formado a partir de células embrionárias, que cresceu dentro de seu ovário durante quase duas décadas.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após Savannah compartilhar no TikTok detalhes da cirurgia que removeu o tumor, descrito pelos médicos como uma massa de 10 cm, contendo cabelo, gordura, três dentes completamente formados e até o que parecia ser um globo ocular.

“Fiquei horrorizada. Era como se eu tivesse dado à luz à minha irmã gêmea má”, contou Savannah, que vive no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. “Os médicos acreditam que o tumor começou a se desenvolver quando eu ainda estava no útero da minha mãe”, acrescentou.

No relato, Savannah afirma que começou a sentir os sintomas aos 18 anos, no primeiro ano da faculdade. Após interromper o uso de anticoncepcionais, ela decidiu colocar um DIU de cobre. O procedimento foi “extremamente doloroso”, segundo ela, e, desde então, a estudante passou a sentir dores constantes e sangramento diário.

Apesar das queixas recorrentes, os médicos insistiam que os sintomas eram normais. “Andava curvada de tanta dor. Minha mãe chegou a pedir um exame para verificar a posição do DIU, mas nos disseram que não era necessário”, relatou.

O quadro piorou em outubro de 2023, quando Savannah se assustou com o volume de sangue que perdeu em um único dia. No hospital, um ultrassom revelou um grande cisto ovariano. “O médico disse que a cirurgia era urgente, antes que o cisto torcesse e comprometesse meu ovário.”

Durante a operação, os médicos descobriram que o cisto era um teratoma. A cirurgia precisou ser convertida para um procedimento aberto, mais invasivo, e incluiu a retirada do ovário afetado.

O que é um teratoma?

O teratoma, também chamado de cisto dermoide, é um tipo de tumor formado a partir de células germinativas , as mesmas que dão origem aos óvulos ou espermatozoides.

Essas células, quando sofrem uma mutação, podem originar tecidos como pele, cabelo, ossos e dentes. Embora possa surgir em qualquer pessoa, o teratoma ovariano é mais comum em mulheres com menos de 40 anos.

Recuperação após a cirurgia

Após o procedimento, Savannah ficou com três cicatrizes e precisou de ajuda para se locomover nos primeiros dias após a operação. Além disso, ela acredita que o tumor tenha causado problemas de saúde ao longo da vida.

Diagnosticada ainda na infância com hipocalcemia, condição que provoca baixos níveis de cálcio no sangue , a estudante passou por problemas dentários e hoje desconfia que o teratoma, que continha dentes, tenha drenado nutriente de seu corpo.

Um ano após a cirurgia, Savannah desenvolveu um novo cisto de 4 cm no ovário restante. Segundo os médicos, esse tipo de cisto pode ser comum durante o ciclo menstrual e, por ora, não representa risco.

Savannah publicou no TikTok a imagem do teratoma. O conteúdo foi inicialmente removido por violar as diretrizes da plataforma, mas, ao repostar um vídeo explicativo com a imagem embutida, o relato viralizou. Já são mais de 34 milhões de visualizações.

