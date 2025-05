Maio Cinza: entenda que sintomas podem indicar câncer no cérebro

Em entrevista à RECORD NEWS, Wilson José de Almeida Junior, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, comenta que localizar o câncer cerebral é uma tarefa complexa. “É uma localização de difícil diagnóstico e os sintomas mais associados são ocasionados pelo aumento de volume do tecido cerebral, ou seja, dor de cabeça e eventualmente crises convulsivas em um adulto que não tem nenhum histórico ou doença neurológica prévia”, aponta. Alterações motoras e sensitivas também devem acender o alerta, segundo o médico.



"Infelizmente, a gente não tem nada que possa se fazer de exame preventivo nessa situação. Ocasionalmente, pacientes que têm algum problema neurológico e fazem acompanhamento de imagem com ressonância e tomografia podem fazer um diagnóstico mais precoce", complementa.



O médico também alerta pacientes com outros tipos de câncer , como mama e pulmão , para o risco de metástase cerebral. Nestes casos, tecidos comprometidos podem enviar células cancerígenas ao cérebro, que se desenvolvem na forma de pequenos tumores.