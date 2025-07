Golpe com inteligência artificial usa imagem de Jennifer Aniston e causa prejuízo a britânico Além de fotos da atriz, as mensagens também simularam promessas de prêmios em dinheiro e veículos de luxo Internacional|Do R7 02/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h57 ) twitter

Imagem gerada por inteligência artificial da atriz Jennifer Aniston Reprodução/X

Um britânico de 43 anos, morador de Southampton, afirmou ter perdido 200 libras esterlinas (cerca de R$ 1.500) após cair em um golpe que utilizou vídeos e imagens geradas por inteligência artificial da atriz Jennifer Aniston. Paul Davis foi convencido de que mantinha contato com a estrela da série Friends e que ela havia declarado amor por ele antes de pedir dinheiro.

A fraude faz parte de uma onda crescente de golpes online que se utilizam de tecnologias de IA para criar conteúdos falsos com celebridades. Davis contou que recebeu mensagens e vídeos falsos de diversas figuras públicas, incluindo Mark Zuckerberg e Elon Musk. Em um dos episódios mais marcantes, ele recebeu o que parecia ser a carteira de identidade de Jennifer Aniston e um vídeo da atriz pedindo cartões-presente, que ele enviou acreditando que o pedido era real.

Além de Aniston, as mensagens também simularam promessas de prêmios em dinheiro e veículos de luxo. Os conteúdos vinham acompanhados de documentos forjados e imagens manipuladas digitalmente para parecerem legítimos. Paul afirma que os golpes têm sido frequentes e que conhece outras pessoas que também foram vítimas. Segundo ele, um conhecido chegou a perder mais de mil dólares (R$ 5.500) no mesmo tipo de fraude.

Especialistas alertam que o caso reflete uma tendência do uso da inteligência artificial em esquemas de phishing, crime cibernético que utiliza entidades confiáveis ou figuras famosas para enganar vítimas. Nessa prática, os golpistas também inserem elementos visuais, como certificados falsos de empresas conhecidas e imagens com edições digitais sutis, para aumentar a credibilidade da fraude. O objetivo é obter dados pessoais e financeiros das vítimas, além de convencê-las a transferir valores por meio de métodos não rastreáveis, como cartões-presente.

Paul, que está desempregado e enfrenta problemas de saúde mental, afirmou ao Daily Mail que os golpes têm causado “impactos emocionais significativos”.

