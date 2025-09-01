Governo da França pede que hospitais do país se preparem para a 3ª Guerra Mundial Preocupação de Paris ocorre em meio à crescente tensão entre Rússia e Ocidente Internacional|Do R7 01/09/2025 - 18h14 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo francês prepara hospitais para um possível cenário de guerra total na Europa até março de 2026.

Planos incluem tratamento de soldados da França e aliados da OTAN, prevendo um aumento significativo de vítimas.

A tensão entre Rússia e Ocidente cresce, com alertas sobre exercícios militares e possíveis ataques coordenados entre Moscou e Pequim.

Vários países europeus reforçam defesas, organizam evacuações e enviam orientações sobre sobrevivência para a população. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ministério da Saúde da França afirmou que a ordem tem como objetivo 'antecipar, preparar e responder às necessidades de saúde da população' Pixabay

A França ordenou que a rede hospitalar do país esteja pronta para um possível cenário de guerra total na Europa. O governo instruiu os chefes de saúde a se prepararem para um “grande confronto” até março de 2026, com a expectativa de receber um número massivo de soldados feridos vindos de todo o continente.

De acordo com documentos obtidos pelo jornal Le Canard Enchaîné, o plano prevê que hospitais franceses se tornem centros de tratamento de vítimas de guerra, tanto das forças nacionais quanto das aliadas da Otan. O Ministério da Saúde da França afirmou que a ordem tem como objetivo “antecipar, preparar e responder às necessidades de saúde da população, ao mesmo tempo que integra as necessidades específicas da defesa no campo da saúde”.

Le ministère de la Santé mobilise les soignants pour les préparer à une guerre de "haute intensité" en Europe. Le 18 juillet, il a demandé aux hostos de se tenir fin prêts en cas de conflit. https://t.co/j42QcHB4yB — Le Canard enchaîné (@canardenchaine) August 26, 2025

A pasta reconheceu o risco de um grande fluxo de vítimas estrangeiras e admitiu: “Portanto, é uma questão para o nosso sistema de saúde antecipar o atendimento de pacientes militares no sistema de saúde civil”.

A preocupação de Paris ocorre em meio à crescente tensão entre Rússia e Ocidente. O general alemão Carsten Breuer, chefe das Forças Armadas, alertou que a Otan entrará em alerta máximo durante os exercícios militares russos Zapad 2025, no Belarus.

‌



“Não temos nenhuma indicação de que os preparativos para um ataque estejam sendo feitos sob o disfarce do exercício. Mas estaremos em guarda, não apenas em relação às forças alemãs, mas também à Otan”, disse.

O Artigo 5 do tratado da aliança prevê que, em caso de ataque à França ou a qualquer membro, todos os aliados entram automaticamente no conflito. Isso faria de uma guerra regional um confronto global, com envolvimento direto dos Estados Unidos e do Reino Unido.

‌



Risco de conflito global

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, reforçou que a ameaça é real. Ele apontou que Moscou e Pequim poderiam agir de forma coordenada, com a China invadindo Taiwan e a Rússia atacando territórios da Otan, incluindo Estônia, Letônia e Lituânia. “É bem provável que essa seja a forma como isso irá progredir”, disse em julho.

Rutte também alertou para o descompasso de produção de armamentos. “Eles agora estão produzindo três vezes mais munição em três meses do que toda a Otan produz em um ano. Isso é insustentável.”

‌



Preparativos em toda a Europa

Os sinais de preparação para um conflito de grande escala não se restringem à França. Em diversos países europeus, governos reforçam defesas, organizam planos de evacuação e expandem o recrutamento militar.

Na Noruega, civis já participam de simulações de fuga para escapar de tanques russos. Nos países bálticos, está em construção uma linha de defesa conjunta com campos minados, valas antitanque e sistemas de foguetes.

Suécia e Noruega enviaram guias de sobrevivência às famílias, instruindo sobre racionamento de alimentos, armazenamento de suprimentos e preparação para bombardeios.

França e Reino Unido também reforçaram seu pacto estratégico. Em julho, os dois países assinaram um acordo para coordenar ataques nucleares em caso de guerra, a primeira vez que Paris se compromete a empregar armas atômicas em defesa de aliados.

