Grupo de aliados e familiares controlava decisões no governo Biden, revela livro Conselheiros e familiares próximos teriam assumido protagonismo enquanto o ex-presidente enfrentava problemas de saúde Internacional|Do R7 25/05/2025 - 18h10 (Atualizado em 25/05/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decisões do governo Biden eram tomadas por círculo restrito, diz livro Reprodução/Youtube/The White House

Aos olhos do público, Joe Biden era o presidente dos Estados Unidos. Mas, nos bastidores da Casa Branca, quem realmente dava as cartas era um círculo fechado de aliados, familiares e conselheiros veteranos.

É o que revela o livro Original Sin: President’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (pecado original, o declínio do presidente Biden, seu acobertamento e sua escolha desastrosa de concorrer novamente, em português), que escancara os bastidores do governo democrata em meio a piora no estado físico e mental do ex-presidente.

De acordo com a obra dos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, uma espécie de “politburo” — referência ao comitê central da antiga União Soviética — foi formado para manter o governo de pé enquanto o presidente lidava com seus problemas de saúde.

O grupo seria formado por nomes de confiança absoluta, como a esposa Jill Biden, o conselheiros Mike Donilon, Steve Ricchetti e Bruce Reed, o chefe de gabinete Ron Klain, além de Hunter Biden, filho do ex-presidente norte-americano. Juntos, eles tomavam decisões estratégicas e protegiam Biden das consequências de seus lapsos mentais, dificuldade de locomoção e momentos de confusão.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A obra detalha como os assessores passaram a controlar a agenda do presidente, limitar entrevistas, escolher perguntas previamente combinadas com jornalistas e até editar discursos de última hora.

O objetivo era evitar situações que pudessem evidenciar o estado de saúde fragilizado de Biden, que enfrentava episódios de desorientação, tropeços e momentos de silêncio desconcertante.

Segundo o autor, essa “gestão paralela” não era apenas informal. O ex-presidente era completamente blindado, com todas as decisões passando por esse núcleo restrito.