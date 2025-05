Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, é diagnosticado com câncer de próstata Comunicado de seu gabinete pessoal informou que a doença se espalhou para os ossos, mas tumor aparenta ser sensível a tratamento hormonal Internacional|Do R7 18/05/2025 - 17h41 (Atualizado em 18/05/2025 - 17h41 ) twitter

Joe Biden Reprodução/Instagram/@whitehouse

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma “forma agressiva” de câncer de próstata que se espalhou para os ossos, conforme divulgado por seu gabinete pessoal neste domingo (18).

Em nota, foi informado que Biden, de 82 anos, foi examinado pela descoberta de um nódulo, após passar por sintomas urinários crescentes. “Na sexta, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea”, diz o comunicado.

“Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer aparenta ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”, conclui.

