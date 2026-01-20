Grupo pratica stand-up paddle em rio congelado na Sibéria e produz imagens impressionantes Praticantes se aventuraram entre o gelo e a neblina do rio, a uma temperatura de -40°C

Um rio siberiano congelado. A temperatura é de −40 °C. Entre a água e o ar, uma fina camada de neblina surge graças ao contraste entre temperaturas. Mesmo nessas condições extremas, um grupo praticante de stand-up paddle — esporte em que o atleta deve ficar de pé em uma prancha e remar para se locomover — aceitou o desafio.

Juntos, eles se aventuraram pelas águas e presenciaram a beleza natural da região que estava completamente coberta de neve. Apesar do frio, na prancha, a sensação térmica era mais amena, graças à água relativamente mais quente.

