Grupo terrorista Hamas ameaça matar refém após Israel encontrar corpo de sequestrado Hamas diz que pode assassinar homem sequestrado em outubro de 2023 Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 07/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 07/06/2025 - 19h37 )

O jovem Matan Zangauker , refém do grupo terrorista Hamas Arquivo

O grupo terrorista Hamas emitiu um aviso neste sábado (7) sobre o refém Matan Zangauker, dizendo que o exército israelense cercou a área onde ele está sendo mantido em cativeiro e que qualquer dano que lhe aconteça durante uma tentativa de resgate será responsabilidade de Israel. O exército israelense não comentou.

O comunicado foi divulgado após o exército de Israel informar ter recuperado o corpo de um refém tailandês sequestrado durante o ataque terrorista do Hamas a Israel em outubro de 2023. O corpo de Nattapong Pinta foi devolvido em uma operação militar especial na área de Rafah, no sul de Gaza.

Pinta foi para Israel trabalhar na agricultura, foi sequestrado do Kibutz Nir Oz e morto no início da guerra, que começou em 7 de outubro de 2023.

O governo da Tailândia relatou que o último refém tailandês em Gaza foi confirmado como morto e informou que os corpos de outros dois ainda precisam ser recuperados.

‌



Segundo o governo israelense, 55 reféns permanecem em Gaza, e a estimativa é que mais da metade esteja morta. Famílias se reuniram novamente no sábado à noite em Israel, pedindo um acordo de cessar-fogo para que reféns vivos e os corpos dos demais sejam devolvidos.

O exército disse que Pinta foi sequestrado pelas Brigadas Mujahideen, o pequeno grupo armado que também levou dois reféns israelense-americanos, Judih Weinstein e Gad Haggai, cujos corpos foram recuperados na quinta-feira (5).

‌



Terroristas liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, no ataque de 7 de outubro e sequestraram 251 reféns. A maioria foi libertada em acordos de cessar-fogo ou outros acordos. As forças israelenses resgataram oito reféns vivos e recuperaram dezenas de corpos.

Ao menos 54 mil palestinos foram mortos no conflito, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre civis e combatentes. A guerra destruiu grandes partes da Gaza administrada pelos terroristas do Hamas e deslocou cerca de 90% de sua população de cerca de 2 milhões de pessoas.

‌



Israel pode ter encontrado corpo de chefe do Hamas

Neste sábado, Israel divulgou imagens de um túnel sob um hospital no território palestino. No local, os soldados encontraram diversos corpos. Entre eles, um que pode de ser de Mohammed Sinwar, líder do grupo terrorista, morto no mês passado.

Para o exército israelense, os túneis são a prova de que o Hamas usa o povo palestino como escudo contra Israel.

