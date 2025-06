‘Infundadas e desconexas’, diz grupo parlamentar ao criticar falas de Lula sobre Israel Entidade repudiou o discurso do petista sobre o ataque israelense na Faixa de Gaza que deixou nove irmãos mortos Brasília|Do R7, em Brasília 02/06/2025 - 16h54 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h20 ) twitter

Fala do presidente foi feita na última semana Ricardo Stuckert / PR

O Grupo parlamentar Brasil-Israel criticou nesta segunda-feira (2) as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ataque de Israel contra a Faixa de Gaza que deixou nove irmãos mortos. Segundo a entidade, as falas do petista são “infundadas, desprovidas de respaldo fático e profundamente desconexas da realidade”.

Em nota, o grupo apontou que o discurso do presidente “desconsidera” o contexto dos ataques terroristas feitos pelo Hamas, em outubro de 2023, quando 1.200 civis israelenses foram mortos.

“Igualmente grave é a omissão, por parte do chefe de Estado brasileiro, da dramática situação das centenas de pessoas sequestradas, muitas das quais permanecem em cativeiro, inclusive em locais destinados à prestação de ajuda humanitária”, diz o texto.

Na última semana, Lula repudiou o ato israelense, classificando como “vergonhoso e covarde”. “A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina, Alaa Al-Najjar, como consequência do ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado (24) é mais um ato vergonhoso e covarde”, escreveu.

‌



O presidente acrescentou que o único filho de Alaa Al-Najjar sobrevivente e o marido dela estão internados em estado crítico. Para Lula, o conflito não se trata mais de “direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas”. “O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território”, declarou.

Por fim, a entidade atribuiu a crise humanitária na região aos terroristas Hamas. Segundo eles, o grupo é usa mulheres e crianças inocentes. Igualmente grave é a omissão, por parte do chefe de Estado brasileiro, da dramática situação das centenas de pessoas sequestradas, muitas das quais permanecem em cativeiro, inclusive em locais destinados à prestação de ajuda humanitária”.

‌



Íntegra da nota:

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel manifesta, de forma veemente, seu repúdio às mais recentes declarações do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a atuação do Estado de Israel na Faixa de Gaza.

‌



As acusações dirigidas pelo presidente, imputando a Israel a prática de genocídio e o extermínio deliberado de mulheres e crianças, são infundadas, desprovidas de respaldo fático e profundamente desconexas da complexa realidade do conflito.

É inadmissível que tais declarações desconsiderem o contexto dos bárbaros ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas, em 7 de outubro de 2023, que resultaram na morte covarde de mais de 1.200 civis israelenses, entre eles mulheres e crianças inocentes. Igualmente grave é a omissão, por parte do chefe de Estado brasileiro, da dramática situação das centenas de pessoas sequestradas, muitas das quais permanecem em cativeiro, inclusive em locais destinados à prestação de ajuda humanitária.

Cumpre enfatizar que o Hamas, organização terrorista internacionalmente reconhecida, vem reiteradamente utilizando civis palestinos, inclusive crianças, como escudos humanos, além de impedir a população de buscar abrigo seguro, agravando, de forma criminosa e premeditada, a crise humanitária na região.

Reiteramos, mais uma vez, o nosso compromisso com a verdade, com a justiça e com a paz. Conclamamos o Presidente da República a adotar uma postura responsável, equilibrada e digna da elevada tradição diplomática do Brasil, pautada pelo respeito aos direitos humanos e ao direito soberano de Israel à sua legítima defesa.

