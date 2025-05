Grupo terrorista Hamas anuncia libertação de refém com cidadania americana Liberação de Edan Alexander está vinculada a esforços por cessar-fogo, abertura de fronteiras e troca de prisioneiros Internacional|Do R7, em Brasília 11/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 11/05/2025 - 17h07 ) twitter

Edan Alexander pode voltar para casa ainda nesta segunda (12) Reprodução/Instagram @bring_edan_home

O grupo terrorista Hamas anunciou neste domingo (11) a decisão de libertar o soldado israelense Edan Alexander, que possui cidadania americana.

A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial, no qual o grupo relaciona a medida a recentes contatos com autoridades dos Estados Unidos e à tentativa de avançar em um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

No texto, os terroristas mencionam “esforços intensificados para alcançar uma trégua, abrir passagens fronteiriças e permitir a entrada de ajuda humanitária” como parte do contexto que levou à decisão.

A data da libertação não foi especificada. Segundo o jornal Times of Israel, isso poderia acontecer já nesta segunda-feira (12).

O grupo também indicou disposição para retomar negociações com o objetivo de concluir um acordo que encerre os combates, inclua uma troca de prisioneiros e estabeleça uma administração local autônoma em Gaza.

A expressão “troca de prisioneiros” refere-se à liberação de reféns israelenses em troca de palestinos presos por motivos de segurança.

Gesto político

Segundo o jornalista israelense Barak Ravid, a libertação de Edan Alexander ocorre como um gesto político diante da visita do ex-presidente Donald Trump à região nesta semana.

Ravid informou ainda que o enviado especial americano Steve Witkoff chegará a Israel nesta segunda-feira para finalizar os detalhes do processo.

Witkoff está atualmente em Omã, após atuar como mediador em conversas nucleares entre os Estados Unidos e o Irã.

