Negociações entre Rússia e Ucrânia ‘não parecem ter muita chance de sucesso’, diz analista

Rússia e Ucrânia fizeram uma primeira troca de prisioneiros com soldados menores de 25 anos ou gravemente feridos, nesta segunda-feira (9). O acordo foi feito durante a segunda rodada de negociações entre os dois países, na Turquia.



O Kremlin informou que Moscou continua pronta para honrar os acordos com Kiev. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que novas etapas devem acontecer nesta semana. Em entrevista ao Conexão Record News , Vladimir Feijó, analista internacional, diz que “as negociações para pôr fim ao conflito não parecem ter muita chance de sucesso”.



Segundo o especialista, dois motivos que impactam diretamente no resultado negativo da busca por paz no Leste Europeu: “As reivindicações de cada um dos lados são tidas pela outra área como uma oferta muito pequena, muito distante do que seria desejável; e o segundo [...] é que a Rússia segue encaminhando um nível dois ou três da diplomacia para essa negociação, ou seja, ali dentro da Turquia não tem muita chance de resolução definitiva, porque qualquer acordo ainda precisaria passar por uma autoridade superior para cravar a possibilidade, ou não, de assinatura”.