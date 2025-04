Homem com facão ataca pedestres e deixa um ferido em Barcelona; assista Incidente ocorreu no Bairro Gótico, no centro da cidade, na terça-feira (29); suspeito foi preso Internacional|Do R7 30/04/2025 - 08h52 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h52 ) twitter

Homem com facão ataca pedestres e deixa um ferido em Barcelona Reprodução/Redes sociais

Um homem armado com um facão ameaçou pessoas e atacou uma delas em Barcelona, na Espanha, na noite desta terça-feira (29), segundo informações dos jornais espanhóis ElCaso.com e El País.

O incidente ocorreu no Bairro Gótico, no centro da cidade, por volta das 19h, no horário local (14h, no horário de Brasília). Pessoas que passavam pela região registraram o episódio com celulares.

As imagens mostram o homem correndo pelas ruas estreitas do centro histórico com a arma na mão. Os pedestres correm. Na rua Regomir, o suspeito atacou outro homem, que sofreu um ferimento leve na cabeça, segundo a imprensa local.

A Guarda Urbana de Barcelona conseguiu localizar e prender o suspeito pouco depois, na mesma região. De acordo com o El País, o homem tem origem centro-europeia e possui indícios de problemas de saúde mental.

Ele foi entregue aos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, que assumiu a investigação. As autoridades ainda apuram as circunstâncias do ataque.

