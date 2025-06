Homem confessa ter matado e esquartejado casal em resort nudista após briga por cachorro-quente Após cinco dias de buscas, corpos foram encontrados dentro de sacos, enterrados em um bunker de concreto Internacional|Do R7 21/06/2025 - 11h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michael Royce Sparks é acusado de espancar o casal até a morte Reprodução/X

Um homem confessou ter matado e desmembrado um casal de idosos após uma briga por um cachorro-quente em um resort de nudismo na Califórnia. Michael Royce Sparks, de 62 anos, é acusado de assassinar Stephanie Menard, de 73, e Daniel Menard, de 79, no Olive Dell Ranch, em Redlands, onde todos moravam.

De acordo com depoimento apresentado no tribunal, Sparks contou a outro detento que a discussão começou quando Daniel lhe deu um cachorro-quente, o que ele interpretou como uma provocação.

Segundo o detetive Thomas Williams, da polícia de Redlands, Sparks afirmou que se sentiu ofendido. “Ele disse que o Sr. Sparks sentiu que o cachorro-quente era uma provocação, fazendo-o sentir que valia apenas um cachorro-quente de um dólar, e foi isso que o deixou furioso naquele dia”, relatou o policial em audiência.

O crime aconteceu em agosto de 2024. O casal foi dado como desaparecido após sumir da residência no parque de trailers e resort de nudismo. Após cinco dias de buscas, os corpos foram encontrados dentro de sacos, enterrados em um bunker de concreto no porão da casa do acusado.

‌



Sparks teria usado ferramentas de jardinagem para espancar o casal até a morte. Durante as investigações, ele também admitiu a um ex-colega, por meio de mensagens de texto e cartas, que havia cometido o crime. Em um dos textos, escreveu: “Cortei meus vizinhos em pedaços. Não sabia que tinha isso em mim. Estourou.”

O acusado ainda teria confessado ter afogado seu próprio cachorro, chamado Cuddles, em uma pia.

‌



Relatos de vizinhos apontam que a relação entre Sparks e os Menards já era marcada por desentendimentos antigos. A tensão teria começado após uma discussão envolvendo uma árvore que os Menards podaram depois que Sparks se recusou a fazer o serviço.

Durante as buscas, a polícia precisou acionar equipes da SWAT, drones, cães farejadores e um helicóptero. Sparks foi encontrado escondido em um bunker dentro de sua casa. Após ser detido, revelou que havia considerado se suicidar, mas a arma falhou.

‌



Sparks responde por duplo homicídio qualificado e aguarda julgamento.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp