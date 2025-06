Homem descobre que escova de dente engolida na infância estava presa no intestino há 52 anos Caso raro foi resolvido por cirurgia endoscópica após chinês relatar desconforto recente no abdômen Internacional|Do R7 24/06/2025 - 10h49 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h49 ) twitter

Yang engoliu a escova de dente de 17 centímetros quando tinha 12 anos Reprodução/QQ

Um homem de 64 anos, identificado apenas pelo sobrenome Yang, foi surpreendido por uma descoberta insólita ao procurar atendimento médico por causa de um desconforto estomacal.

Durante exames realizados em um hospital na província de Anhui, no leste da China, os médicos localizaram uma escova de dente de 17 centímetros presa em seu intestino delgado. Ele havia engolido o objeto aos 12 anos de idade.

Yang relatou aos profissionais que se lembrava claramente do episódio ocorrido cinco décadas antes, mas, por medo de levar uma bronca dos pais, jamais contou a ninguém. Na época, acreditava que a escova se dissolveria sozinha no corpo. Até o recente mal-estar, ele nunca havia sentido qualquer sintoma relacionado ao objeto.

‌



A cirurgia para remoção da escova foi realizada por endoscopia e durou cerca de 80 minutos. De acordo com o médico Zhou, responsável pelo procedimento, itens como esse normalmente giram e se movimentam dentro do intestino, podendo causar perfurações fatais. No entanto, no caso de Yang, o objeto permaneceu milagrosamente imóvel em uma curvatura do órgão, evitando maiores danos.

‌



Os médicos classificaram a escova como um dos maiores objetos já retirados do sistema digestivo de um paciente nos últimos anos. O caso chamou a atenção nas redes sociais chinesas, onde internautas expressaram incredulidade diante da história e da resistência do corpo humano diante de uma situação tão incomum.

‌



“Como ele conseguiu engolir aquilo? E como pôde achar que ia se dissolver?”, questionou um usuário. Outro comentou com empatia: “Se eu tivesse feito algo assim na infância, também teria escondido. Naquele tempo, a surra era certa.”

O caso de Yang remete a outro episódio incomum ocorrido no ano anterior, quando uma mulher na província de Sichuan, também na China, precisou de ajuda médica para remover um tubo de supercola de 15 centímetros que havia engolido acidentalmente.

Os especialistas alertam para a importância de exames médicos regulares, especialmente em casos em que objetos estranhos possam ter sido ingeridos, mesmo que há muitos anos. Segundo os médicos envolvidos, a prevenção e a detecção precoce são essenciais para evitar complicações graves.

