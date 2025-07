Homem é acusado de esfaquear namorado da mãe após discussão por comida nos EUA Andrew Horsman, de 41 anos, foi preso suspeito de esfaquear Paul Pomerleau 17 vezes e tentar atear fogo ao corpo dele Internacional|Do R7 01/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h52 ) twitter

Andrew Horsman, de 41 anos, é acusado de esfaquear namorado da mãe 17 vezes Reprodução/X/@TrueCrimeUpdat

Um homem de 41 anos foi preso em Middleboro, Massachusetts, nos Estados Unidos, acusado de esfaquear até a morte o namorado de sua mãe, de 66 anos, após uma discussão por bifes durante o jantar.

De acordo com o jornal New York Post, Andrew Horsman teria entrado em um ataque de fúria durante o jantar na casa da vítima, identificada como Paul Pomerleau. O caso ocorreu no último sábado (28).

A promotora Nicole Piacentini Lawson informou, durante a audiência de acusação na segunda-feira (1º), que Horsman esfaqueou Pomerleau 17 vezes. Após a vítima desmaiar, o acusado despejou fluido de isqueiro sobre o corpo dela, mas foi impedido de atear fogo por outro parente que interveio.

Pomerleau foi levado às pressas ao Hospital Morton, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em menos de uma hora. Horsman, que fugiu do local, foi preso logo após o crime, próximo à residência, e agora enfrenta acusações de homicídio.

Horsman não se declarou culpado na audiência realizada no Tribunal Distrital de Wareham e está detido sem direito a fiança. Ele deve voltar ao tribunal no dia 28 deste mês, de acordo com a rede CBS News.

Relação e histórico de conflitos

Horsman morava na casa com sua mãe e Pomerleau no momento do ataque. Segundo relatos, os dois homens já tinham desavenças anteriores. Testemunhas afirmaram que Pomerleau criticava Horsman por estar desempregado e ainda viver com a mãe aos 41 anos.

O irmão gêmeo da vítima, Peter Pomerleau, disse à CBS News que havia uma relação próxima entre a vítima e o acusado, afirmando que Paul “basicamente criou” Horsman, mesmo não sendo seu pai biológico.

O advogado de Horsman, Joshua Wood, alegou que o crime não foi um “ato aleatório de violência”. Ele sugeriu que o caso envolve um histórico de violência doméstica não tratada.

“Essas pessoas se conheciam. Houve um longo relacionamento aqui, e a história nem sempre foi pacífica. Acho que, quando a história for totalmente revelada, ficará claro que foi uma resposta a anos de sofrimento”, disse Wood a repórteres.

