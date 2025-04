Paramédico dos EUA morre após ser esfaqueado por paciente em ambulância Após o crime, a suspeita tentou morder um policial e fugir com o veículo Internacional|Do R7 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Hoffman trabalhava no Corpo de Bombeiros desde 2022 Divulgação/Corpo de Bombeiros de Kansas City

Um paramédico de Kansas City, nos Estados Unidos, foi esfaqueado por uma paciente dentro da ambulância enquanto a levava ao hospital, segundo autoridades locais. O crime aconteceu na madrugada de domingo (27).

Graham Hoffman, de 29 anos, bombeiro e paramédico do Corpo de Bombeiros de Kansas City (KCFD), havia sido chamado para atender Shanetta Boswell, de 39 anos, que vagava pela estrada com um ferimento grave na mão. Inicialmente, ela recusou atendimento, mas acabou concordando em ser levada ao hospital.

Durante o trajeto, Boswell atacou a equipe dentro da ambulância. Policiais que escoltavam o veículo notaram que a ambulância saiu da estrada de forma abrupta. O motorista correu até a traseira do veículo, gritando que a paciente estava armada com uma faca.

Ao abrirem as portas, encontraram Hoffman gravemente ferido no peito. Enquanto tentavam conter Boswell, que mordeu um policial e tentou fugir com a ambulância, o motorista iniciou manobras de reanimação em Hoffman. O paramédico foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu.

Shanetta Boswell foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau. Ela permanece detida sob fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) e enfrenta ainda acusações de agressão a funcionários públicos e resistência à prisão.

O histórico de Boswell inclui outro episódio recente de violência. Em 23 de abril, ela foi presa após morder um policial durante uma tentativa de detenção. Liberada sob fiança de US$ 10 mil (R$ 57 mil), ela cometeu o assassinato do paramédico dias depois. Em março, ela já havia sido multada após bater em outro veículo e fugir do local.

Hoffman trabalhava no Corpo de Bombeiros desde 2022 e era descrito por colegas como “um profissional dedicado, compassivo e um líder dentro e fora do trabalho”.

“Hoje, a ambulância de Hoffman, que tantas vezes salvou vidas, virou uma cena de crime”, lamentou a Divisão de Segurança contra Incêndios do Missouri em nota.

