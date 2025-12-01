Homem é acusado de invadir casa, abrir presentes de Natal e tirar um cochilo no sofá
Jose Harvey, de 50 anos, foi detido por invasão criminosa agravada; ele não soube explicar por que estava no local
Um homem dos Estados Unidos foi acusado de invadir um apartamento no Maine e agir como se estivesse em casa. Segundo autoridades, ele teria aberto pacotes de presentes de Natal e chegado a tirar um cochilo antes de ser descoberto pelo morador.
O dono do imóvel encontrou Jose Harvey, de 50 anos, dormindo no sofá e chamou a polícia, já que ele se recusava a sair do local.
De acordo com informações da emissora local WGME, quando os policiais chegaram, Harvey não soube explicar por que estava na casa. As autoridades encontraram vários presentes abertos, reforçando a suspeita de que o invasor havia passado um tempo considerável no apartamento.
Harvey acabou detido e enfrenta acusação de invasão criminosa agravada. Ele chegou a ser levado para a Cadeia do Condado de Penobscot, mas tudo indica que foi liberado, já que não constava como preso no dia 30 de novembro.
Com a repercussão do caso, o Departamento de Polícia de Boston aproveitou para fazer um alerta nas redes sociais. “É óbvio que verificar rotineiramente as fechaduras das portas e janelas é uma prática prudente nos dias de hoje. Eu sei, não deveríamos ter que fazer isso — também nos deixa tristes”, diz o comunicado.
“Surpresas como essa não nos colocam no clima festivo, mas até o Grinch descobriu que a chaminé é sempre uma opção. Vale a pena trancar as portas e janelas. Ah, e certifique-se de que presentes e encomendas não sejam deixados nos carros, mesmo que seja na sua própria porta. Mantenha-os fora da vista também quando for às compras. Não mexa nas coisas dos outros, não mexa nas coisas alheias e seja gentil com os outro”.
