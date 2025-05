Homem é acusado de matar cachorro em forno porque animal latia demais Caso aconteceu no Alabama (EUA); dono do chihuahua acabou preso sob fiança de US$ 15 mil Internacional|Do R7 23/05/2025 - 15h31 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h31 ) twitter

James Williamson foi preso e, se condenado, não poderá mais ter animais de estimação Escambia County Sheriff's Office

Um homem de 44 anos, identificado como James Williamson, de Atmore, no estado americano do Alabama, foi preso e acusado de crueldade agravada contra animais após colocar seu cachorro chihuahua dentro de um forno e ligá-lo. O ato teria sido motivado pelo incômodo com o latido constante do cão.

Segundo as autoridades, o incidente ocorreu após uma discussão familiar envolvendo o barulho do cachorro. Williamson teria ameaçado um parente afirmando que colocaria o animal no forno caso ele não parasse de latir.

A polícia foi acionada depois que vizinhos denunciaram o som de um cão chorando dentro da casa. Ao chegarem no local, encontraram o cachorro já morto, com graves queimaduras.

Investigações apontam que o suspeito bloqueou a porta do forno com uma cadeira para impedir que o animal escapasse. A brutalidade do crime causou revolta tanto entre os vizinhos quanto entre os policiais que atenderam a ocorrência.

O sargento Darrell McMann, que esteve no local, relatou ter ficado profundamente abalado com o ocorrido, especialmente por ser também dono de um chihuahua. Ele defendeu o endurecimento das leis para casos de maus-tratos como este.

Williamson foi preso e teve a fiança estipulada em US$ 15 mil (cerca de R$ 85 mik). Caso seja condenado, ele ficará proibido de possuir animais no futuro.

