Idosa cega volta a enxergar após cirurgia que coloca um dente dentro do olho

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idosa canadense de 75 anos recupera parte da visão após cirurgia inovadora.

A cirurgia consiste em implantar um dente no olho, usando tecido conjuntivo para criar suporte.

Gail Lane já consegue ver luz, formas e rostos, aumentando sua independência.

O procedimento é realizado por um oftalmologista pioneiro em Vancouver e promete melhorias na qualidade de vida. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lane perdeu a visão devido a uma doença autoimune que provoca cicatrizes e lesões nas córneas Arquivo pessoal/Gail Lane

Uma mulher canadense de 75 anos voltou a enxergar parcialmente após passar por uma cirurgia rara que implantou um dente dentro de seu olho esquerdo. Gail Lane tinha perdido a visão há cerca de dez anos devido a uma doença autoimune que provoca cicatrizes e lesões nas córneas.

O procedimento, chamado ceratoprótese osteo-odonto e conhecido como “cirurgia dente-no-olho”, foi realizado no Hospital Mount Saint Joseph, em Vancouver, pelo oftalmologista Greg Moloney, pioneiro na técnica no Canadá.

O método envolve retirar um dente do paciente e implantá-lo na bochecha por alguns meses, até que seja envolvido por tecido conjuntivo. Depois, o dente e o tecido são removidos e recebem uma lente de plástico, que é fixada na órbita ocular para substituir a córnea.

Lane contou que a primeira imagem que conseguiu ver foi a luz e, em seguida, o rabo abanando do cão de uma amiga. Seis meses após a cirurgia, conseguiu ver o rosto do companheiro Phil, que conheceu quando já estava cega. Ela afirma que agora reconhece cores, formas e até traços faciais.

Segundo Moloney, a recuperação é desconfortável, mas não dolorosa. Ele explicou que o objetivo é criar uma estrutura resistente para segurar a lente e evitar rejeição pelo corpo. Lane disse que a melhora da visão trouxe mais independência para tarefas diárias e espera ganhar ainda mais mobilidade com o uso de um novo par de óculos.

