Homem fica com a cabeça inchada após ignorar recomendação médica Influencer passou por um transplante capilar em novembro de 2022 quando descumpriu as orientações clínicas Internacional|Do R7 16/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h34 )

Apesar do susto, Ruben Owen não precisou de atendimento de emergência Reprodução/Instagram

Um influenciador digital do País de Gales ficou com o rosto inchado e o couro cabeludo dolorido após desobedecer às orientações médicas recebidas logo após um transplante capilar. Ruben Owen, de 24 anos, realizou o procedimento na Turquia e foi alertado a evitar atividades físicas intensas, incluindo relações sexuais, para não comprometer a recuperação do transplante.

RESUMO DA NOTÍCIA Ruben Owen, um influenciador do País de Gales, ignorou recomendações médicas após um transplante capilar.

Após praticar relações sexuais na primeira noite pós-cirurgia, ele acordou com a cabeça inchada e o rosto deformado.

O inchaço resultou do aumento da pressão arterial e do suor, desconsiderando as orientações de evitar atividades físicas intensas.

Apesar do susto, ele se recuperou sem complicações e trata o episódio com humor em suas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No entanto, na primeira noite após o transplante, Ruben ignorou a recomendação dos médicos e praticou relações sexuais, segundo o próprio influencer. No dia seguinte, acordou com a cabeça inchada, o rosto deformado e o “couro cabeludo tenso”. Ruben chegou a suspeitar de uma infecção sexualmente transmissível e buscou os sintomas na internet, mas logo entendeu que o inchaço era resultado da relação sexual após a cirurgia.

“Minha cabeça estava inchada como um balão. O rosto parecia que tinha sido picado por 100 abelhas. O lado esquerdo estava tão grande que parecia que meu rosto ia explodir”, disse Ruben, que relatou o episódio em suas redes sociais.

O transplante capilar foi realizado em novembro de 2022. O procedimento saiu “gratuitamente” para Ruben, que pagou o transplante divulgando a clínica responsável.

‌



As instruções médicas incluíam evitar qualquer atividade que aumentasse a pressão arterial ou provocasse suor por pelo menos duas semanas. Segundo especialistas, esse tipo de esforço pode comprometer a cicatrização, reabrir incisões e aumentar o risco de infecção pós-cirúrgica.

Apesar do susto, Ruben não precisou de atendimento de emergência. O inchaço diminuiu após uma semana e ele se recuperou sem complicações. O influenciador afirmou ao jornal britânico The Sun que trata o episódio com humor. “Fiz sexo à noite, acordei no dia seguinte e minha cabeça estava enorme. Eu parecia um personagem de filme”, contou.

