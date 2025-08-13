Homem morre após ser atacado por touro em festival na Colômbia Imagens mostram o momento em que toureiro tenta pular sobre o animal, mas é atingido e derrubado Internacional|Do R7 12/08/2025 - 21h01 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 35 anos, Yovanis Márquez, morre após ataque de touro em festival na Colômbia.

Incidente ocorreu durante a "corraleja", evento popular que envolve a luta entre toureiros e touros.

Márquez foi atingido pelo animal e, apesar de estar consciente inicialmente, não sobreviveu aos ferimentos.

A prática de corralejas gera críticas por perigo aos participantes e sofrimento aos animais, com nova lei prohibindo touradas entrando em vigor em 2027. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vítima foi jogada ao ar e ferida diante de centenas de espectadores Reprodução/X/PlataformaALTO

Um homem de 35 anos morreu após ser atingido por um touro durante um festival na cidade de Fundación, na região de Magdalena, no norte da Colômbia, no último sábado (9). Identificado como Yovanis Márquez, ele participava da tradicional “corraleja” quando foi jogado ao ar e ferido diante de centenas de espectadores.

Imagens mostram o momento em que Márquez tenta pular sobre o animal, mas é atingido e derrubado. O touro volta a atacá-lo enquanto parte do público reage na arquibancada. Pessoas que estavam no local ajudaram a vítima a se levantar e a retiraram da arena. Segundo relatos, Márquez aparentava estar consciente, mas apresentava sangramento intenso e caiu minutos depois.

Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.



El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.



El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 10, 2025

Ele foi levado a um hospital da região, mas chegou sem vida ao local. De acordo com testemunhas, o touro já estava ferido e reagiu como um ato de defesa. O grupo colombiano de direitos dos animais Plataforma ALTO divulgou o vídeo nas redes sociais e criticou a manutenção das corralejas.

As corralejas são eventos populares em algumas regiões da Colômbia, nos quais toureiros e voluntários enfrentam animais dentro de uma arena. A prática é alvo de críticas por causa do risco para os participantes e do sofrimento imposto aos animais. Em 2024, o parlamento colombiano aprovou a proibição das touradas, mas a lei só entrará em vigor em 2027.

