Turista é perseguido e pisoteado por elefante ao tentar tirar selfie e recebe multa de R$ 1,5 mil Incidente aconteceu numa área restrita em Karnataka, no sudoeste da Índia, no último domingo (10) Internacional|Do R7 12/08/2025 - 16h32 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h32 )

Turista indiano é atacado por elefante ao tentar tirar selfie em área restrita na Índia.

R. Basavaraju ignorou avisos de segurança e desceu do carro em uma reserva protegida.

Após ser pisoteado, ele foi levado ao hospital com ferimentos graves.

Autoridades aplicaram multa de R$ 1,5 mil e exigiram vídeo de desculpas sobre sua imprudência.

Homem tentou fugir, tropeçou, caiu na pista e sofreu ferimentos graves devido ao ataque do animal Reprodução/X/harishupadhya

Um turista indiano foi perseguido e pisoteado por um elefante após descer do carro para tirar uma selfie em uma área restrita no estado de Karnataka, na Índia, no domingo (10). O homem, identificado como R. Basavaraju, invadiu uma reserva protegida próxima a um templo e ignorou os avisos de segurança, segundo autoridades florestais.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o elefante parado à beira da estrada. Ao perceber a ação do homem, o animal avança pela frente de um carro em movimento e corre em direção ao turista. Basavaraju tenta fugir, mas tropeça e cai na pista. O elefante o alcança e pisa sobre ele, arrancando parte de suas roupas. Em seguida, o animal se afasta.

A narrow escape! A tourist in Bandipur was nearly trampled by a wild elephant while trying to take a selfie. Video shows the elephant charging as the man tries to run. #Bandipur #WildlifeSafety pic.twitter.com/mf3Mw3MFPf — Harish Upadhya (@harishupadhya) August 11, 2025

O homem sofreu ferimentos graves, mas conseguiu se levantar e foi levado a um hospital. Segundo Daniel Osorio, que presenciou o ataque, o turista se aproximou enquanto o elefante comia cenouras na beira da estrada.

As autoridades florestais aplicaram a Basavaraju uma multa de 25 mil rúpias, equivalente a cerca de R$ 1,5 mil, e exigiram que ele gravasse um vídeo de desculpas. Na gravação, ele admite que agiu de forma imprudente e desconhecia as normas de segurança em áreas de vida selvagem.

‌



Em nota, o Departamento Florestal da Índia afirmou que esse tipo de conduta coloca vidas humanas em risco e pode provocar reações imprevisíveis nos animais.

