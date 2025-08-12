Turista é perseguido e pisoteado por elefante ao tentar tirar selfie e recebe multa de R$ 1,5 mil
Incidente aconteceu numa área restrita em Karnataka, no sudoeste da Índia, no último domingo (10)
Um turista indiano foi perseguido e pisoteado por um elefante após descer do carro para tirar uma selfie em uma área restrita no estado de Karnataka, na Índia, no domingo (10). O homem, identificado como R. Basavaraju, invadiu uma reserva protegida próxima a um templo e ignorou os avisos de segurança, segundo autoridades florestais.
Imagens gravadas por testemunhas mostram o elefante parado à beira da estrada. Ao perceber a ação do homem, o animal avança pela frente de um carro em movimento e corre em direção ao turista. Basavaraju tenta fugir, mas tropeça e cai na pista. O elefante o alcança e pisa sobre ele, arrancando parte de suas roupas. Em seguida, o animal se afasta.
O homem sofreu ferimentos graves, mas conseguiu se levantar e foi levado a um hospital. Segundo Daniel Osorio, que presenciou o ataque, o turista se aproximou enquanto o elefante comia cenouras na beira da estrada.
As autoridades florestais aplicaram a Basavaraju uma multa de 25 mil rúpias, equivalente a cerca de R$ 1,5 mil, e exigiram que ele gravasse um vídeo de desculpas. Na gravação, ele admite que agiu de forma imprudente e desconhecia as normas de segurança em áreas de vida selvagem.
Em nota, o Departamento Florestal da Índia afirmou que esse tipo de conduta coloca vidas humanas em risco e pode provocar reações imprevisíveis nos animais.
