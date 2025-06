Homem morre de câncer após médicos dizerem que dor de estômago era causada por estresse Exames de imagem, incluindo ultrassom e tomografia, revelaram tumores avançados no fígado Internacional|Do R7 22/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar dos esforços médicos após o diagnóstico, o câncer avançou rapidamente e ele não resistiu Pexels

Um homem de 40 anos morreu de câncer de intestino no Reino Unido após ouvir de médicos que a dor abdominal que sentia era causada por estresse. Kyle Ingram-Baldwin, pai de quatro filhos, demorou a receber o diagnóstico correto e morreu oito meses após o surgimento dos primeiros sintomas, segundo reportagem do Mirror UK.

Kyle começou a sentir dores de estômago em outubro do ano passado. Inicialmente, acreditou que o desconforto era consequência do estresse. Familiares também sugeriram a possibilidade de cálculos biliares. Ele procurou atendimento médico, mas os profissionais atribuíram a dor à tensão emocional e descartaram outros problemas.

A situação se agravou. Uma semana depois, Kyle voltou ao hospital com dores mais intensas. Exames de imagem, incluindo ultrassom e tomografia, revelaram tumores no fígado. A investigação confirmou um câncer de intestino já em estágio avançado, com metástase.

O diagnóstico foi confirmado duas semanas depois. Kyle iniciou imediatamente o tratamento com sessões de quimioterapia e outros procedimentos para tentar conter a doença e prolongar a vida ao lado dos quatro filhos, de 12, 9, 3 e 1 ano.

‌



Apesar dos esforços médicos, o câncer avançou rapidamente e ele não resistiu. A história ganhou repercussão no Reino Unido como alerta sobre os riscos de atrasos no diagnóstico de câncer intestinal, especialmente em pacientes mais jovens que, muitas vezes, têm os sintomas subestimados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp