Homem tenta invadir casa e fica preso no buraco do exaustor

Os vizinhos se juntaram aos moradores e chamaram a polícia; veja o vídeo do resgate

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Na Índia, um homem tentou invadir uma casa, mas ficou preso e pendurado no buraco do exaustor na parede.

Com metade do corpo para dentro da casa, e a outra para fora, o suspeito foi encontrado pelos moradores ao retornarem para a residência e acenderem as luzes do ambiente.


O homem foi retirado por socorristas e levado em seguida para a cadeia.

