Homem tenta invadir casa e fica preso no buraco do exaustor
Os vizinhos se juntaram aos moradores e chamaram a polícia; veja o vídeo do resgate
Na Índia, um homem tentou invadir uma casa, mas ficou preso e pendurado no buraco do exaustor na parede.
Com metade do corpo para dentro da casa, e a outra para fora, o suspeito foi encontrado pelos moradores ao retornarem para a residência e acenderem as luzes do ambiente.
O homem foi retirado por socorristas e levado em seguida para a cadeia.
Busque no R7
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!