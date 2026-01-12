Homem tenta invadir casa e fica preso no buraco do exaustor Os vizinhos se juntaram aos moradores e chamaram a polícia; veja o vídeo do resgate

Na Índia, um homem tentou invadir uma casa, mas ficou preso e pendurado no buraco do exaustor na parede.

Com metade do corpo para dentro da casa, e a outra para fora, o suspeito foi encontrado pelos moradores ao retornarem para a residência e acenderem as luzes do ambiente.

O homem foi retirado por socorristas e levado em seguida para a cadeia.

