Ilha grega de Santorini registra mais de 200 terremotos em 48h Embora tremores sejam leves, autoridades reforçaram medidas de segurança durante o fim de semana Internacional|Do R7 03/02/2025 - 11h37 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h37 )

Divulgação/Município de Thira

A icônica ilha de Santorini, na Grécia, registrou mais de 200 tremores entre sexta-feira (31) e este domingo (2), segundo o Laboratório Sismológico da Universidade de Atenas. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos significativos.

O tremor mais forte ocorreu na tarde de domingo, com magnitude 4,6 e profundidade de 14 km, de acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas. Outros tremores, de até 4,9 de magnitude, foram registrados no nordeste da ilha nesta segunda-feira (3).

Embora os registros sejam considerados leves, o Ministério de Crise Climática e Proteção Civil determinou nesta segunda o fechamento das escolas em Santorini e também nas ilhas vizinhas de Anafi, Ios e Amorgos.

Moradores e turistas foram orientados a evitar grandes aglomerações, especialmente em ambientes fechados, e se manter distantes de áreas de risco, como portos e penhascos.

Autoridades também aconselharam donos de hotéis a esvaziar piscinas para evitar que grandes volumes de água desestabilizem os edifícios em caso de um terremoto mais forte na ilha.

Equipes de resgate e cães farejadores foram enviadas à região entre sábado e domingo, como medida de precaução. Os socorristas armaram tendas em campos abertos.

Especialistas disseram à agência de notícias AP que é impossível prever se a atividade sísmica pode levar a um tremor mais forte, mas acrescentaram que a área poderia potencialmente produzir um terremoto de magnitude 6.

Atividade tectônica

Santorini faz parte do Arco Vulcânico Helênico, um dos campos vulcânicos mais ativos da Europa, que registrou mais de 100 erupções nos últimos 400 mil anos.

Mas especialistas descartam, até o momento, a ideia de que os recentes tremores estejam relacionados à atividade vulcânica. Eles afirmam que, na verdade, os terremotos estão ligados a movimentos de placas tectônicas.

Um terremoto vulcânico ocorre quando erupções vulcânicas movem magma e fluidos em direção à superfície, o que, por sua vez, provoca movimentos de placas tectônicas, que podem ser sentidos na superfície como terremotos ou tremores.

A última grande erupção vulcânica em Santorini foi registrada em 1956, quando um terremoto de magnitude 7,5, seguido por um tsunami de 25 metros, matou 53 pessoas e destruiu um terço das residências da ilha.

Na década de 90, o vulcão de Santorini foi designado como um dos 16 vulcões ao redor do mundo que precisam ser monitorados devido a erupções massivas anteriores e à proximidade de áreas densamente povoadas.

Embora a ilha possua menos de 20 mil moradores, o local recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano, o que o torna um dos destinos mais procurados não só da Europa, mas do mundo.