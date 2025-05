Incêndio criminoso em restaurante termina com autor queimado acidentalmente Imagens de segurança revelam tentativa frustrada e perigosa de ataque que causou danos leves ao estabelecimento Internacional|Do R7 28/05/2025 - 18h01 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h01 ) twitter

Homem ficou desesperado ao ver a própria roupa pegando fogo Reprodução de vídeo/Polícia de Victoria

Um homem suspeito de incendiar deliberadamente um restaurante em Melbourne, na Austrália, foi flagrado acidentalmente colocando fogo em si mesmo durante o ataque, ocorrido em maio do ano passado. Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta semana pela polícia mostram o momento exato da ação e as consequências do incêndio.

No vídeo, o suspeito aparece vestido de preto, com capuz, entrando no restaurante Al Marjan, em Melbourne, após arrombar a porta com um Mercedes-Benz E240 prata. Ele despeja um líquido inflamável no chão da área do bar e do salão, mas parte da substância respinga sobre ele.

Quando o homem acende o fogo no líquido inflamável, as chamas rapidamente atingem sua calça de moletom. Em pânico, ele se joga no chão molhado e rola para tentar apagar o fogo, conseguindo fugir logo em seguida no carro.

O incêndio foi reportado às autoridades por volta das 4h30 da manhã do dia 21 de maio de 2024. Apesar da violência da tentativa, os danos ao restaurante foram pequenos, e este foi o primeiro de dois ataques semelhantes que o estabelecimento sofreu naquele ano, com um segundo episódio em novembro.

O departamento policial da região do crime destacou os perigos imprevisíveis do fogo e os graves riscos que a prática criminosa de incêndio criminoso representa, incluindo possíveis queimaduras severas aos envolvidos. O órgão também alertou que os autores materiais muitas vezes são apenas executores dentro de uma organização maior, e que o crime ameaça vidas e o sustento de pessoas.

O suspeito é descrito como um homem de estatura média, aproximadamente 1,67 m, corpo robusto e pele de tonalidade oliva. O veículo usado na ação possuía placas clonadas e já foi recuperado pela polícia.

A divulgação do vídeo busca acelerar a identificação do criminoso e evitar novos ataques contra o restaurante, além de alertar sobre os perigos e impactos do crime de incêndio provocado na região.

