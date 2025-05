Homem morre após granada que seria jogada na casa de ex-namorada explodir Tailandês de 36 anos estava furioso com antiga namorada após ela se recusar a reatar relacionamento Internacional|Do R7 28/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h10 ) twitter

Surapong Thongnak não aceitava o fim do relacionamento com Kanonraphat Saowakhon Reprodução/Facebook/Surapong Thongnak

Um homem de 36 anos morreu de forma acidental após jogar uma granada contra a casa da ex-namorada em Surat Thani, no sul da Tailândia. O artefato explosivo bateu em uma coluna de concreto da residência, voltou para ele e explodiu em suas mãos, causando sua morte imediata.

Surapong Thongnak teria ficado furioso com a recusa da ex, Kanonraphat Saowakhon, de 28 anos, em reatar o namoro. Segundo relatos, ele planejou matar a ex para impedir que ela tivesse novos relacionamentos.

Antes do ataque com a granada, Surapong invadiu a casa da ex-namorada e implorou para que voltassem. Diante da negativa, teria tentado agredi-la com uma tesoura, mas foi contido pela família da vítima após seus gritos.

Após a tentativa frustrada, ele saiu do local para buscar uma granada no seu carro. Em seguida, foi visto na frente da residência, onde puxou o pino do explosivo e o lançou em direção à casa.

O artefato colidiu com um pilar e retornou para Surapong. Quando tentou recolhê-lo, a granada detonou na sua mão, matando-o instantaneamente e ferindo outras quatro pessoas.

A polícia chegou ao local após o chamado pela explosão às 8h da manhã (hora local) e encontrou o homem morto no quintal, em meio a estilhaços espalhados. As vítimas feridas foram levadas ao hospital, a maioria recebeu alta rapidamente, exceto um homem de 68 anos que acabou internado.

Testemunhas relataram que os feridos estavam tranquilamente na varanda de casa quando o agressor chegou em um carro branco e arremessou a granada. Assustados, tentaram fugir antes da explosão.

A mãe de Surapong disse que o casal havia se separado após dois meses de namoro e que ele havia ligado na noite anterior para tentar uma reconciliação, demonstrando surpresa com a violência do filho.

Além da granada, a polícia apreendeu meio quilo de metanfetamina no veículo de Surapong e investiga a origem do explosivo utilizado no ataque frustrado.

