Influencer britânico é preso por causar danos de R$ 224,5 mil a carro de Fórmula 1 Jovem teria entrado indevidamente no carro e interagido com o veículo, causando os danos Internacional|Do R7 08/07/2025 - 20h32 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h35 )

AngryGinge foi detido junto com outros dois influenciadores Reprodução/X/JayHulme1316510

O influenciador britânico Morgan Burtwistle, conhecido como AngryGinge, foi preso no último fim de semana após ser acusado de danificar um carro clássico de Fórmula 1 no circuito de Silverstone, durante o Grande Prêmio da Inglaterra. Segundo a polícia de Northamptonshire, os prejuízos ao veículo da antiga equipe Racing Point foram estimados em 30 mil libras, cerca de R$ 224,5 mil.

AngryGinge, que tem mais de 1,8 milhão de seguidores no TikTok e 1,2 milhão no Instagram, foi detido junto com outros dois influenciadores, identificados como Chazza e SamHam. Todos foram presos sob suspeita de causar danos ao veículo que estava em exposição no evento.

De acordo com comunicado oficial, os três teriam acessado indevidamente o estande onde o carro estava exposto e interagido com o veículo, causando os danos. AngryGinge afirmou que apenas se sentou no carro e negou qualquer envolvimento com a destruição. Após a prisão, ele publicou uma imagem de uma câmera de segurança do local e escreveu que esperava que o verdadeiro autor fosse identificado.

Os três influenciadores foram liberados após passarem por interrogatório. AngryGinge relatou ter ficado 15 horas sob custódia e disse que está colaborando com as investigações. Ele participou recentemente do evento beneficente Soccer Aid, onde jogou ao lado de celebridades e atletas e foi apontado como o melhor em campo.

