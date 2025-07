Porsche 911 explode após colisão assustadora com BMW M2 em Nurburgring; veja Acidente entre superesportivos durante volta aberta deixa carros destruídos, mas motoristas escapam com vida Internacional|Do R7 07/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h47 ) twitter

Porsche ficou com a frente completamente destruída Reprodução/Facebook/GTBOARD

Um Porsche 911 GT3 RS explodiu após bater em um BMW M2 Competition no famoso autódromo de Nurburgring, na Alemanha, no último domingo (6).

O choque aconteceu durante uma sessão “Touristfahrten”, modalidade em que qualquer pessoa pode pagar para dar voltas no circuito com seu veículo particular, independentemente do nível de experiência.

Imagens do acidente, registradas por câmeras internas, externas e celulares, mostram o momento em que o Porsche, conduzido em alta velocidade, tenta ultrapassar o BMW em um trecho estreito da pista. O BMW, com placa britânica, parece se deslocar para a direita, supostamente abrindo passagem para o veículo mais rápido.

‌



No entanto, quando o Porsche inicia a ultrapassagem, o BMW acaba virando para a esquerda, atingindo o GT3 RS. Com isso, o Porsche é lançado violentamente contra as barreiras de proteção, perdendo completamente o controle.

‌



O impacto inicial do Porsche contra as barreiras diminui sua velocidade, mas o BMW, fora de controle, atinge em cheio a lateral do superesportivo alemão, provocando uma explosão e espalhando destroços pela pista. O incêndio e a destruição total dos veículos assustaram até mesmo quem está acostumado ao ambiente competitivo de Nurburgring.

Após a colisão, imagens feitas por curiosos mostram partes da suspensão dianteira do Porsche arremessadas a mais de 30 metros do local do impacto. A dianteira do carro foi completamente arrancada. O BMW, apesar de menos destruído visualmente, também ficou totalmente inutilizado.

‌



A divisão de opiniões sobre quem foi o responsável pelo acidente se espalhou rapidamente nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas culpa o motorista do BMW por fechar a passagem do Porsche, outros avaliam que o condutor do GT3 RS foi imprudente ao tentar ultrapassar em um ponto perigoso da pista.

Especialistas lembram que, apesar da emoção de pilotar em Nurburgring, sessões abertas ao público não premiam velocidade, e a prudência deve prevalecer. O histórico do autódromo inclui acidentes fatais todos os anos, reforçando a necessidade de cautela independentemente da potência dos carros envolvidos.

Segundo informações preliminares, ambos os motoristas sobreviveram ao acidente. No entanto, os prejuízos materiais são totais: além da perda dos automóveis, os condutores podem arcar sozinhos com os custos, já que a maioria das seguradoras exclui a cobertura para incidentes no circuito.

Além do prejuízo particular, os envolvidos deverão ressarcir a administração do Nurburgring pelos danos causados às barreiras de proteção, o que pode elevar ainda mais os custos decorrentes da colisão. A empresa responsável pelo circuito costuma enviar cobranças elevadas em casos semelhantes.

