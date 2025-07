Influenciadora é amarrada e espancada em casa na França Agressores a ameaçaram por 1h30 com armas de fogo e despejaram água sanitária sobre o corpo da modelo Internacional|Do R7 08/07/2025 - 19h15 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h18 ) twitter

Polícia suspeita que Soraya Riffy também teria sofrido abuso sexual Reprodução/X/AtlantisOff

A influenciadora digital francesa Soraya Riffy, de 30 anos, foi vítima de um ataque violento dentro de casa em Marselha, na França, na noite de sexta-feira (4). Ela foi amarrada, espancada, ameaçada com armas e teve o rosto desfigurado. A agressão durou cerca de uma hora e meia e envolveu o uso de água sanitária no corpo da vítima, o que levantou suspeitas de tentativa de apagar vestígios de DNA.

Soraya, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, contou à polícia que abriu a porta de casa após um homem tocar a campainha dizendo ser vizinho e ter esquecido as chaves. Outro homem apareceu logo em seguida, e os dois invadiram a residência. Durante o ataque, ela perdeu a consciência e não se lembra de parte dos acontecimentos. A polícia suspeita de abuso sexual, com base nos ferimentos encontrados.

🚨 ALERTE INFO | Soraya Riffi, une influenceuse de 30 ans, a été ligotée, torturée, aspergée d’eau de javel et violée à son domicile à Marseille.



Quand est-ce que l’état français va se décider de se saisir du cas devenu abominable du narcotrafic ? pic.twitter.com/Qo1kowzigK — Atlantis 🇫🇷 (@AtlantisOff) July 7, 2025

Segundo um comunicado publicado em seu perfil, os agressores a amarraram, ameaçaram com armas de fogo e estiletes, espancaram por horas e despejaram água sanitária sobre seu corpo. Os médicos registraram fraturas, cortes e diversos ferimentos graves. Após o ataque, os criminosos fugiram levando pertences como uma pulseira Cartier, um relógio Rolex, chaves da casa e do carro e duas bolsas de luxo.

"J'avais un calibre sur la tête": L'influenceuse Soraya Riffy raconte son violent home-jacking pic.twitter.com/65G69Ejf7D — BFMTV (@BFMTV) July 8, 2025

Soraya relatou ao jornal Le Parisien que pretende deixar Marselha e se afastar das redes sociais. Afirmou que os agressores acompanharam seus passos pelas publicações feitas ao longo do dia. Disse ainda que recebeu e-mails com ameaças e tentativas de extorsão duas semanas antes do crime, e que as denúncias haviam sido feitas às autoridades.

A polícia segue investigando o caso. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

