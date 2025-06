‘Irã representa uma ameaça existencial’, aponta consulado de Israel em São Paulo Após ofensiva com mísseis, governo israelense diz ter iniciado operação contra infraestrutura militar e atômica iraniana Internacional|Do R7, em Brasília 14/06/2025 - 11h25 (Atualizado em 14/06/2025 - 11h25 ) twitter

Mísseis do Irã atingiram Tel Aviv Tasnim News Agency/Divulgação

O Consulado de Israel em São Paulo divulgou neste sábado (14) uma nota oficial em que classifica o Irã como uma “ameaça existencial dupla” e afirma ter lançado uma operação para conter riscos diretos à sua segurança.

A ação militar atingiu cerca de 100 alvos estratégicos no território iraniano, incluindo centros militares, nucleares e posições sensíveis em Teerã.

Segundo o documento, a ofensiva ocorreu após o lançamento de 175 mísseis balísticos por parte do Irã contra cidades israelenses, resultando em três mortes e mais de 160 feridos.

“Enquanto o Irã alveja indiscriminadamente civis, Israel concentra seus esforços exclusivamente em alvos militares e nucleares estratégicos”, afirma a nota.

‌



O governo israelense justifica a ação como resposta a um plano em curso de Teerã para ampliar seu arsenal balístico e nuclear.

“A República Islâmica do Irã representa uma ameaça existencial dupla: por meio de seu avançado programa nuclear e da crescente capacidade de mísseis balísticos.”

‌



Denúncias contra enriquecimento de urânio

Segundo Israel, o regime iraniano vem acelerando o enriquecimento de urânio e produzindo armamentos capazes de alcançar não só Israel, mas também a Europa.

A operação militar israelense, de acordo com o comunicado, eliminou líderes do programa nuclear e neutralizou mísseis de longo alcance.

‌



Israel ainda declarou que esgotou as vias diplomáticas ao longo dos últimos anos e que agiu para proteger sua população e conter uma escalada regional.

“A operação visa impedir qualquer tentativa de invasão terrestre e danificar as capacidades ofensivas do regime iraniano”, conclui o texto.

