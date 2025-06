Israel destrói caças F-14 Tomcats do Irã, aeronaves clássicas de ‘Top Gun’; veja vídeo Bombardeio contra caças iranianos faz parte de uma operação preventiva que busca enfraquecer as defesas aéreas de Teerã Internacional|Do R7 17/06/2025 - 17h04 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h04 ) twitter

Frota iraniana conta atualmente com cerca de 40 a 42 Tomcats Reprodução/X - @kozamli

As Forças de Defesa de Israel (IDF) destruíram dois dos últimos caças F-14 Tomcat ainda operacionais na frota do Irã. Os aviões, de fabricação norte-americana, foram alvo de ataques com drones em um campo de aviação próximo a Teerã. Imagens divulgadas pelos militares israelenses mostram as aeronaves sendo atingidas e explodindo.

Oh no.... not my fav. F14 Tomcat... pic.twitter.com/9Z4NEKHaDO — Defense Politics Asia (@DefensePolitics) June 17, 2025

O F-14 Tomcat é um caça que ficou famoso nos anos 80 após ser destaque no filme “Top Gun”. Construída pela norte-americana Grumman, a aeronave foi aposentada pela Marinha dos Estados Unidos em 2006, mas seguiu em operação no Irã desde a década de 1970.

Naquele período, o então governo do Xá Mohammad Reza Pahlavi comprou 80 unidades do caça, antes da Revolução Islâmica de 1979, que rompeu as relações entre Washington e Teerã.

O porta-voz do exército israelense, general Effie Defrin, afirmou que o bombardeio contra os caças iranianos faz parte de uma operação preventiva que busca enfraquecer as defesas aéreas de Teerã no atual conflito. O repórter Emanuel Fabian, do jornal Times of Israel, divulgou outras imagens de ataques contra militares iranianos que se preparavam para lançar drones contra Israel.

‌



Additional footage released by the IDF shows strikes on air defense systems in Iran. https://t.co/GYEHIR8p41 pic.twitter.com/UvsevIGqDt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 17, 2025

Apesar da destruição dos dois F-14, analistas de defesa que revisaram as imagens afirmaram que as aeronaves provavelmente estavam fora de operação e sem condições de voo, segundo o site Defense Blog. A frota iraniana conta atualmente com cerca de 40 a 42 Tomcats, segundo o site especializado The Aviationist.

O F-14 nasceu no final dos anos 1950 como parte de um projeto para criar um caça capaz de atuar tanto como interceptador quanto como bombardeiro. Com velocidade que supera Mach 2,2, ele é equipado com um canhão Vulcan M61A-1 de 20 milímetros e até oito mísseis de curto, médio e longo alcance, além de bombas de ataque ao solo.

‌



O interesse do Irã pelo Tomcat surgiu justamente pela capacidade da aeronave enfrentar os caças soviéticos MiG-25, que ameaçavam o espaço aéreo iraniano nos anos 70. Na época, os Estados Unidos buscavam fortalecer aliados no Oriente Médio e, durante o governo Richard Nixon, fecharam o acordo que forneceu os caças ao regime do Xá.

