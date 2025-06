‘Talvez Israel esteja muito próximo de atingir seus objetivos’, afirma professor

Ataques intensos marcam o quinto dia do confronto entre Israel e Irã . Nesta terça-feira (16), mísseis atingiram áreas urbanas próximas a Tel Aviv. Até o momento, o conflito já deixou mais de 240 mortos. O governo israelense disse que não descarta uma operação contra o líder supremo do Irã .





Hora News , Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, comenta que Israel tem três objetivos bem claros: impactar duramente o programa nuclear iraniano, acabar com o regime dos aiatolás no Irã e a manutenção de .



O professor destaca, no entanto, que o objetivo principal de atingir as estruturas nucleares expõe a dificuldade em concluí-lo com precisão devido à localização subterrânea das instalações, que não podem ser atingidas pelo armamento atual de Israel.





Já sobre o fim do regime teocrático de Teerã, iniciado em 1979, Ferreira acredita que o país judeu tem sinalizado brechas para que a oposição do regime possa se rebelar. “Israel tem dado recados muito claros, inclusive para a oposição, de que esse seria o momento de levante da oposição, um levante popular contra o regime dos aiatolás”, comenta.





eliminação de lideranças políticas e militares para auxiliar no enfraquecimento do regime. Porém, para o pesquisador, a morte do líder supremo Ali Khamenei — que, segundo Netanyahu, seria um meio de acabar com o próprio conflito —, pode não ser uma boa ideia por acender um temor antigo dos iranianos: uma possível interferência do Ocidente no país.



"Essa memória, de um domínio estrangeiro sobre o Irã, é uma memória muito viva e, certamente, é rejeitada pela população", completa ao citar que a morte de Khamenei poderia gerar uma união da população.