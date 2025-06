Trump quer que Irã ‘abdique de todas as suas armas’, afirma analista internacional

Mensagens do presidente Donald Trump em redes sociais indicam que os Estados Unidos "não tem interesse mais em um cessar-fogo" entre Israel e Irã , afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (17).





"Em contrapartida, vem essa fala do Donald Trump, que, ao que tudo tem indicado, não é só sobre armas nucleares. É não permitir que o Irã tenha uma sociedade que se alimente de instrumentos que deixe ela, minimamente, intimidando os países vizinhos”, completa Feijó.