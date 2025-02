Israel destrói túneis e infraestruturas do Hezbollah no Líbano; veja vídeos Missão encontrou armas, equipamentos de observação e outros materiais militares dos terroristas Internacional|Do R7 17/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Movimento de Israel faz parte da estratégia de neutralização de ameaças na fronteira norte Reprodução/Youtube - TPS Israel's News Agency

Nos últimos dias, as Forças de Defesa de Israel (IDF) intensificaram suas operações no sul do Líbano, com incursões conduzidas pela Brigada Montanhas (810) e unidades de elite em território libanês. O objetivo das forças israelenses é destruir infraestruturas do grupo terrorista libanês Hezbollah e impedir o uso de túneis pelos terroristas.

As imagens divulgadas pelas IDF mostram os soldados em ação no sul do Líbano, destruindo estruturas e confiscando materiais utilizados pelos terroristas do Hezbollah.

O que foi destruído?

Sob o comando da Divisão 210, paraquedistas e combatentes da unidade Yahalom localizaram uma estrutura subterrânea da “Força Radwan”, unidade de elite do grupo terrorista Hezbollah. O complexo, que se estendia por dezenas de metros, continha salas de permanência e equipamentos de combate.

Na noite de domingo (16), as tropas israelenses destruíram a infraestrutura, em um movimento que faz parte da estratégia de neutralização de ameaças na fronteira norte.

‌



Onde ocorreram as incursões?

As incursões se concentraram na região do Monte Dov, uma área no sul do Líbano. A Brigada Montanhas, que inclui o Batalhão 9204 e o Batalhão 8130, localizou e destruiu armas, equipamentos de observação e outros materiais militares dos terroristas do Hezbollah.

Em um dos complexos abandonados, soldados israelenses encontraram um painel solar que fornecia eletricidade ao grupo, permitindo estadias prolongadas. Também foram identificadas baterias na entrada do bunker e uma Estrela de Davi gravada no chão, onde os terroristas possivelmente pisavam em um ato simbólico.

‌



O comandante da Brigada Montanhas, coronel Liron Appelman, afirmou que a operação visa neutralizar ameaças e garantir a segurança dos cidadãos israelenses. “Nos preparamos para este dia, treinamos os combatentes e faremos tudo o que for necessário até completarmos a missão, mudarmos a situação de segurança aqui e trazermos os residentes do norte de volta para suas casas rapidamente e com segurança”, disse.