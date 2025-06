Jovem alucina por causa de mal da montanha e despenca de penhasco ao lado do pai Jovem de 14 anos sobreviveu a queda de 36 metros na montanha mais alta dos Estados Unidos Internacional|Do R7 27/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h45 ) twitter

Zane Wach ainda está internado em estado grave Reprodução/GoFundMe

O jovem Zane Wach, de 14 anos, está em coma após sofrer uma queda de aproximadamente 36 metros durante uma trilha no Monte Whitney, na Califórnia (EUA).

A tragédia ocorreu em 10 de junho, quando o adolescente começou a sofrer os efeitos do mal da montanha, apresentou alucinações e caminhou em direção a um penhasco, despencando diante dos olhos do próprio pai que fazia a trilha com ele.

Mesmo em excelente forma física, o rapaz foi vencido por uma combinação perigosa de altitude elevada, exaustão, desidratação e privação de sono.

‌



Zane e seu pai, Ryan Wach, haviam completado a exigente rota Mountaineer’s Route e iniciavam a descida pela trilha principal quando o garoto passou a demonstrar comportamento confuso. Ele começou a dizer frases sem sentido e afirmar que não sabia se estava sonhando ou acordado.

‌



Em determinado momento, relatou ver “bonecos de neve” e “Caco, o Sapo”, sinal claro de que estava alucinando. Ryan, embora preocupado, acreditava que o filho ainda tinha alguma consciência do que estava vivenciando.

‌



O estado mental de Zane, no entanto, rapidamente piorou. Ele afirmou várias vezes que o percurso já havia terminado e, em um surto dissociativo, caminhou deliberadamente em direção à borda de um penhasco, acreditando estar indo para o carro. “Eu o perdi de vista por segundos. Quando olhei de novo, ele já estava dez passos à frente, indo para o abismo”, contou Ryan, que tentou alcançá-lo, mas não conseguiu impedir a queda.

Apesar da altura da queda, Zane sobreviveu. Seu pai desceu até onde o corpo estava e, milagrosamente, encontrou o filho ainda respirando. Uma médica que passava pela trilha auxiliou no resgate, que levou seis horas até a chegada de um helicóptero. O jovem foi levado primeiro a um hospital local e depois transferido para uma unidade pediátrica em Las Vegas, onde permanece sedado.

Zane sofreu traumatismo craniano, além de fraturas no tornozelo, na pélvis e em um dedo. O quadro é considerado grave, mas os médicos se dizem surpresos com o fato de os ferimentos não terem sido fatais. “Os médicos disseram que é um milagre. Poderia ter sido muito pior”, afirmou Ryan.

Segundo o pai, o jovem nunca havia apresentado problemas mentais e era experiente em trilhas. “Ele compete em triatlos, nada, corre longas distâncias. Está em forma melhor que a minha”, disse Ryan. Acredita-se que o mal da altitude, que pode afetar até mesmo pessoas saudáveis, tenha sido agravado pelas condições extremas da escalada.

Apesar do trauma, Ryan prefere enxergar a situação com otimismo. “Ele abriu os olhos ontem. Ainda há um longo caminho pela frente, mas estamos esperançosos”, relatou. E concluiu: “Esta é uma história de sobrevivência. Não é uma tragédia.”

