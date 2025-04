Kim Jong-un visita base do exército norte-coreano e orienta treinamento de soldados O líder conduziu exercícios de tiro e testou o novo fuzil desenvolvido em seu país Internacional|Do R7 06/04/2025 - 21h36 (Atualizado em 06/04/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kim Jong-un visita base do Exército e orienta treinamento de soldados Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, visitou a base de treinamento do Exército Popular da Coreia (KPA) e orientou um treinamento geral junto do secretário do Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK), Pak Jong Chon, na última sexta-feira, (4).

Segundo a mídia estatal do país, Kim foi recepcionado no local por um ministro e por comandantes da força militar do Estado, e assistiu a um treinamento tático e a uma competição de tiro.

O objetivo do encontro era desenvolver e aplicar novas táticas militares e metodologias alinhadas à guerra moderna, além de aperfeiçoar simulações de guerra que preparem os soldados para executar missões em cenários de combate.

Kim Jong-Un elogiou os militares envolvidos nos treinamentos e declarou que o treino de situações reais de guerra é essencial para garantir a vitória no campo de batalha.

‌



" Se preparar para o combate é o primeiro dever dos soldados”, disse.

Kim também destacou o objetivo de tornar o exército uma potência, em que todos os oficiais e soldados lutem em conjunto com uma só intenção: a construção de forças armadas fortes e unificadas.

‌



" Todos os oficiais e soldados lutam ombro a ombro, com um só corpo, uma só ideia e uma só intenção, a construção das forças armadas” finalizou.

Kim Jong-un participou de uma competição de tiro com os oficiais durante a visita. Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

Investimento em armamento

Segundo Kim, o fortalecimento das forças de operações especiais e o investimento na criação de armamentos são componentes importantes da atual estratégia de construção do exército.

‌



O líder orientou pessoalmente os exercícios de tiro com fuzis automáticos e fuzis de precisão dos combatentes, testou o novo fuzil de precisão que será fornecido às unidades de operações especiais e demonstrou satisfação com o desempenho e a potência da arma desenvolvida em seu país.

Ele também participou de uma sessão de fotos com oficiais e soldados, envolvidos no aprimoramento de novas táticas de guerra.

O líder também presenciou o treinamento de "super soldados" em sua visita Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp