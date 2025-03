Kim Jong-un supervisiona testes de drones ‘suicidas’ com IA e revela aeronave de alerta Líder da Coreia do Norte diz que prioridade é investir em tecnologia não tripulada e inteligência artificial, segundo mídia estatal do país Internacional|Do R7 27/03/2025 - 13h14 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h14 ) twitter

Kim Jong-un supervisiona testes de drones "suicidas" com IA e revela aeronave de alerta da Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou testes de drones “suicidas” e de reconhecimento equipados com tecnologia de inteligência artificial (IA), disse a mídia estatal do país nesta quinta-feira (27).

Durante os testes, realizados no Complexo de Tecnologia Não Tripulada, Kim acompanhou o desempenho de drones “assassinos”, projetados para missões de ataque, e de drones de reconhecimento estratégico, capazes de rastrear alvos táticos e monitorar atividades inimigas em terra e mar.

A KCNA (Agência Central de Notícias Coreana) disse que os aparelhos demonstraram eficácia ao atingir alvos e que Kim elogiou o “valor estratégico” da tecnologia de IA incorporada aos artefatos.

“O campo de equipamentos não tripulados e inteligência artificial deve ser priorizado na modernização das forças armadas”, disse o líder norte-coreano, de acordo com a agência estatal.

A Coreia do Norte também exibiu pela primeira vez uma aeronave de alerta aéreo antecipado (AEW, na sigla em inglês), veículo equipado com um domo de radar que detecta aeronaves e embarcações a longa distância.

Fotos divulgadas pela mídia estatal mostram Kim inspecionando o avião, que sobrevoou a área em baixa altitude durante os testes. À Reuters, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que monitora o país vizinho, disse que a Rússia pode ter contribuído para o desenvolvimento da aeronave.

Kim Jong-un supervisiona interior de aeronave de alerta aéreo antecipado, a primeira da Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

O desenvolvimento armamentista norte-coreano ocorre em meio à colaboração militar com Moscou. O Exército da Coreia do Sul disse nesta quinta-feira que, entre janeiro e fevereiro deste ano, Pyongyang enviou mais 3 mil soldados à Rússia para apoiá-la na guerra contra a Ucrânia.

Esta é a segunda onda significativa de mobilização de soldados norte-coreanos para a guerra. Eles se juntam aos outros 11 mil combatentes destacados desde outubro do ano passado.

O exército sul-coreano estima que cerca de 4.000 desses soldados já foram mortos ou feridos em combate, a maioria na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, onde muitos deles foram alocados.

O Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul atribui as pesadas baixas norte-coreanas à falta de experiência das forças de Kim Jong-un em ataques de drones, que marcam o conflito.

Ainda assim, o NIS reconhece que as tropas da Coreia do Norte têm adquirido experiência em táticas e operações com drones. Há indícios de que o país pode estar recebendo tecnologia da Rússia como contrapartida ao envio de soldados.

Aeronave de alerta aéreo antecipado (AEW, na sigla em inglês) é capaz de detectar outras aeronaves e embarcações a longa distância Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

Investimento em drones

A divulgação dos drones e da aeronave AEW condiz com a ambição de Kim de fortalecer as capacidades de reconhecimento e ataque do país, que ainda larga atrás de rivais do regime, como a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Em agosto e novembro do ano passado, o líder já havia supervisionado testes de drones suicidas, movimento visto como inspirado pelo uso intensivo dessas armas no conflito Rússia-Ucrânia.

“É importante moldar um plano de longo prazo para o rápido desenvolvimento dessas tecnologias, seguindo a tendência da guerra moderna”, disse Kim durante os testes, segundo a KCNA.

Embora a aeronave de alerta tenha impressionado visualmente, os militares sul-coreanos questionam sua capacidade operacional, descrevendo-a como “grande, pesada e suscetível à interceptação”, segundo a agência de notícias Yonhap.

Drone "suicida" da Coreia do Norte atinge e explode tanque militar durante testes Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres apontam que, apesar de ampliar a vigilância aérea, uma única unidade não seria suficiente, e converter mais cargueiros em novas AEW poderia comprometer a frota norte-coreana.

Kim também aprovou planos para expandir a produção dos drones e expressou satisfação com os “novos sistemas de armas de ataque e interferência eletrônica” em desenvolvimento, sinalizando uma transformação “qualitativa e quantitativa” no arsenal do país.