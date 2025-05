Líder militar do grupo terrorista Hamas teria sido morto durante ataque aéreo em Gaza Israel alvejou centro de comando subterrâneo em Gaza; Hamas nega que Muhammad Sinwar esteja entre os mortos Internacional|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 15h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h55 ) twitter

Mohammed Sinwar é conhecido por ser contra a entrega de reféns do Hamas Hamas/Arquivo

Um bombardeio israelense atingiu nesta terça-feira (13) as instalações de um hospital em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Segundo fontes da defesa em Tel Aviv, o ataque teve como alvo Muhammad Sinwar, comandante militar do grupo terrorista Hamas e irmão de Yahya Sinwar, antigo chefe da organização no enclave palestino.

As IDF (Forças de Defesa de Israel) informaram ter identificado agentes do Hamas operando em um centro de comando subterrâneo localizado sob o hospital.

O Ministério da Saúde local, controlado pelo próprio Hamas, informou seis mortos e mais de 40 feridos. A relação oficial das vítimas, no entanto, não inclui o nome de Sinwar.

Quem é Muhammad Sinwar?

Irmão de Yahya Sinwar, ex-líder do Hamas em Gaza morto por tropas israelenses.

Assumiu o comando militar do grupo após o assassinato de Mohammed Deif.

Considerado pela inteligência israelense como obstáculo em negociações para libertação de reféns.

Posição central na hierarquia do Hamas

Após a morte do comandante Muhammed Deif, Sinwar assumiu a liderança das operações militares do grupo. Com a eliminação de seu irmão Yahya, passou a ocupar posição central na hierarquia da organização.

Segundo autoridades israelenses, ele se opõe a concessões nas tratativas envolvendo prisioneiros e reféns.

Fontes ligadas à inteligência israelense, conforme o jornal The Times of Israel, mantêm a suspeita de que o líder esteja entre os atingidos, embora não haja confirmação formal.

O histórico de negações por parte do Hamas quanto à morte de seus líderes aumenta a incerteza sobre o destino de Sinwar.

