Luzes misteriosas em forma de espiral no céu assustam moradores do Reino Unido Usuários das redes sociais associaram o fenômeno com lançamento de foguete da SpaceX Internacional|Do R7 24/03/2025 - 21h51 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h51 )

Moradora registra espiral de luz no céu Reprodução/express.co.uk/Jade Heeley Bennett

Um estranho fenômeno no céu na noite desta segunda-feira (24) deixou moradores intrigados. Uma luz brilhante que girava e se movia podia ser vista em diferentes cidades do Reino Unido. Em pouco tempo, a imagem tomou conta das redes sociais.

“Alguém viu essa coisa estranha viajando lentamente pelo céu? As nuvens espirais se expandiram e depois desapareceram. Ouvi dizer que pode estar relacionado à Space X”, escreveu um usuário de uma rede social.

A menção a SpaceX tem uma lógica. A empresa lançou um satélite na manhã desta segunda-feira (24), o que pode ser a causa mais provável do fenômeno.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, a conta oficial da empresa postou um vídeo do lançamento com a legenda: “O primeiro estágio do Falcon 9 pouso no LZ-1 na Flórida”.

‌



Falcon 9’s first stage has landed on LZ-1 in Florida pic.twitter.com/Ma6dpDgLsF — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2025

Por que isso acontece?

Em um lançamento, o foguete se separa em dois estágios: o primeiro gera o impulso para decolar e o segundo usa seu motor para se mover até o foguete cumprir sua missão.

‌



Depois de realizada a missão –soltar um satélite, por exemplo–, o foguete ejeta todo o combustível remanescente para voltar à Terra com mais segurança.

Este processo faz com que ele gire por alguns minutos antes de cair na Terra. O que se vê, então, é uma nuvem, em forma de espiral, de cristais congelados de combustível, iluminados pela luz do Sol

‌



Já ocorreu outras vezes?

Fenômeno parecido já foi visto em outras ocasiões. Em 2023, uma espiral de luz azul foi vista no Havaí, nos EUA. Ela girou por alguns minutos e depois desapareceu sem deixar rastros.

Uma cena parecida ocorreu em abril de 2022, também após um lançamento de Falcon 9, da SpaceX.

@Alasdair_Burns saw this beautiful rocket exhaust spiral in the sky over Stewart Island this evening #space #SpaceX #NewZealand pic.twitter.com/Gv2XpcK3Ii — Alasdair Burns (@burns_alasdair) June 19, 2022

No mesmo ano, em junho, uma espiral foi vista na Nova Zelândia. Em geral, os estágios do foguete da SpaceX caem no Pacífico, por isso a região é privilegiada na observação desses fenômenos.

