Imagens flagram detritos de nave da SpaceX após explosão no espaço; veja Incidente suspendeu temporariamente tráfego aéreo em partes da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (6) Internacional|Do R7 07/03/2025 - 08h56 (Atualizado em 07/03/2025 - 08h56 )

Imagens flagram detritos de nave da SpaceX após explosão no espaço Reprodução/X/@ShivAroor

Imagens registraram detritos em chamas da nave espacial Starship, da SpaceX, cruzando o céu ao anoitecer perto do sul da Flórida e das Bahamas na quinta-feira (6). Ela explodiu poucos minutos após decolar de Boca Chica, no estado do Texas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os destroços iluminando o céu, resultado de uma falha que ocorreu logo após a Starship começar a girar descontroladamente no espaço, com vários motores desligados, de acordo com a imprensa norte-americana.

Spectacular debris shower caused by the break-up of upper stage of @SpaceX’s Starship megarocket over the Atlantic: pic.twitter.com/p0LABdt9NW — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 17, 2025

A SpaceX, que pertence ao bilionário Elon Musk, chamou o acidente de uma “rápida desmontagem não programada”. A empresa disse que não havia materiais tóxicos nos destroços e que analisará os dados para aprimorar futuros testes.

Este é o segundo fracasso consecutivo do programa de foguetes para Marte da SpaceX apenas neste ano. Em janeiro, na sétima missão não tripulada da Starship, o mesmo aconteceu. A empresa perdeu o contato com a nave cerca de oito minutos depois da decolagem, também realizada no Texas.

Maior nave do mundo

A Starship é a maior nave do mundo, com um sistema de foguete de 123 metros. Ela é essencial para os planos de Musk de enviar humanos a Marte na próxima década.

A decolagem ocorreu 20h30 (no horário de Brasília) de Boca Chica. O propulsor Super Heavy, que transporta a nave, retornou à Terra como planejado, mas o estágio superior falhou menos de 10 minutos após o lançamento.

Starship decola de base no Texas, nos Estados Unidos, minutos antes de se perder no espaço Reprodução/X/@SpaceX

“Infelizmente, isso aconteceu da última vez também, então agora temos alguma prática”, disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, durante a transmissão ao vivo, segundo a emissora norte-americana CNBC.

A empresa confirmou que a nave sofreu um “evento energético” na seção traseira, resultando na perda de motores e, posteriormente, do controle e da comunicação.

Suspensão de voos

O incidente levou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a suspender temporariamente o tráfego aéreo em partes da Flórida. Aeroportos como os de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando tiveram voos paralisados por causa dos “detritos de lançamentos espaciais”.

Em Miami, a parada em solo começou às 20h42 (no horário de Brasília) e durou quase duas horas. Os atrasos foram, em média, de 36 minutos, com picos de até 74 minutos, segundo a CBS News.

Já em Fort Lauderdale, os atrasos chegaram a 41 minutos em média, mas a suspensão foi breve. A FAA abriu uma investigação sobre o incidente e exigirá que a SpaceX identifique a causa da falha antes de novos voos, de acordo com a Reuters.