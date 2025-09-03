Logo R7.com
Maior nariz da história mede 19 cm, e recorde não é superado desde 1730; conheça detentor

O inglês foi um artista circense que mantém título reconhecido pelo Guinness World Records há séculos

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Thomas Wedders, artista circense, detém o recorde do maior nariz da história com 19 cm desde 1730.
  • Ele se apresentava em circos na Inglaterra e atraía multidões pelo seu impressionante nariz.
  • Wedders nasceu na década de 1730 e faleceu no início da década de 1780; sua medida nunca foi superada.
  • O segundo colocado no Guinness, Mehmet Özyürek, tinha um nariz de 3,4 cm e faleceu em 2023.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Wedders nasceu na década de 1730
Wedders nasceu na década de 1730 Reprodução/X

Thomas Wedders, também conhecido como Thomas Wadhouse, detém o recorde do maior nariz já registrado. Segundo o Guinness World Records, seu nariz media 19 centímetros e nenhum ser humano registrado superou essa marca desde 1730. Ele se apresentava como atração de circo na Inglaterra e atraía multidões por onde passava.

Wedders nasceu na década de 1730 e faleceu no início da década de 1780, por volta dos 50 anos. O Guinness ressalta que é provável que os promotores tenham exagerado nas medidas, prática comum em circos da época, mas o nariz ainda era grande o suficiente para impressionar o público.

O rosto de Thomas foi eternizado em uma escultura de cera no museu Ripley’s Believe It or Not, dedicado a itens e eventos incomuns. Até hoje ele mantém o recorde histórico. O segundo colocado é Mehmet Özyürek, que mediu 3,4 centímetros e faleceu em 2023 aos 75 anos.

O nariz de Wedders também foi citado no livro “Anomalias e Curiosidades da Medicina”, publicado quase cem anos após sua morte, que registra casos médicos incomuns. O texto menciona ainda que Thomas possuía deficiência intelectual, descrevendo seu estado mental como “o mais abjeto”.

