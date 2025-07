Mais de 20 pessoas ficam feridas após veículo atingir multidão em Los Angeles Cinco vítimas estão em estado considerado crítico, enquanto cerca de dez apresentam ferimentos graves Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 09h57 ) twitter

Incidente ocorreu por volta das 2h nas proximidades da West Santa Monica Boulevard Kenny Eliason/Unsplash - Arquivo

Mais de 20 pessoas ficaram feridas após um veículo ainda não identificado avançar contra uma multidão na região de East Hollywood, em Los Angeles , Estados Unidos, nas primeiras horas deste sábado (19), segundo informações Departamento de Bombeiros da cidade (LAFD).

De acordo com informações da CNN americana, o incidente ocorreu por volta das 2h (horário local) nas proximidades da West Santa Monica Boulevard, área onde funciona uma casa de shows. Do total de vítimas, cinco estão em estado considerado crítico, enquanto cerca de dez apresentam ferimentos graves, conforme estimativa do LAFD.

As autoridades seguem no local coordenando os atendimentos e levando as vítimas para hospitais da região. A polícia ainda investiga as circunstâncias do atropelamento e não há informações sobre a identidade do motorista ou uma possível motivação para o ataque.

