Médico alemão é acusado de matar 15 pacientes e tentar encobrir crimes com incêndios Suspeito também teria tentado matar duas pessoas no mesmo dia em julho de 2024 Internacional|Do R7 16/04/2025 - 18h39 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h39 )

O médico, cujo nome não foi divulgado, nega as acusações Pixabay

Um médico alemão de 40 anos, especialista em cuidados paliativos, foi acusado de assassinar 15 pacientes com injeções letais e de incendiar residências para eliminar provas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (16) por promotores de Berlim.

Segundo a acusação, entre setembro de 2021 e julho de 2024, o médico teria matado 12 mulheres e três homens, com idades entre 25 e 94 anos, usando um coquetel de anestésicos e relaxantes musculares. A substância, aplicada sem o conhecimento ou consentimento das vítimas, teria provocado parada respiratória e morte em poucos minutos.

O médico, cujo nome não foi divulgado por conta das rígidas leis de privacidade da Alemanha, nega as acusações. Ele atuava em diferentes estados do país e, em ao menos cinco ocasiões, teria ateado fogo nas casas das vítimas após os crimes, em tentativa de encobrir os assassinatos.

Em 19 de julho de 2024, o suspeito teria matado duas pessoas no mesmo dia: um homem de 75 anos, em sua casa no centro de Berlim, e uma mulher de 76, em um bairro próximo. Ele ainda teria tentado incendiar o apartamento da segunda vítima, mas não teve sucesso. Depois, entrou em contato com um parente da mulher, dizendo que ninguém havia atendido quando tocou a campainha.

Preso desde agosto de 2024, o médico foi inicialmente investigado por quatro mortes. Novas diligências, no entanto, revelaram um número maior de suspeitas, e autoridades já planejam a exumação de outros corpos. Ele está em prisão preventiva e foi condenado a uma proibição profissional vitalícia.

Promotores alertam que o número de vítimas pode ser ainda maior.

