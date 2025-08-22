Melhor atirador de elite da Rússia é preso após escândalo de corrupção; entenda o caso Militar assumiu que simulava ferimentos de guerra para reivindicar indenizações e receber medalhas de bravura Internacional|Do R7 22/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tenente-coronel Konstantin Frolov, famoso atirador de elite da Rússia, é preso por corrupção.

Acusações incluem fraudes em indenizações e simulação de ferimentos de guerra.

Frolov confessou e revelou que o esquema envolvia cerca de 30 militares e desvios de 1,7 milhão de libras.

Ele foi destituído de honras e permanece detido enquanto responde às acusações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Konstantin Frolov é acusado de fraudar indenizações militares e de integrar um esquema de corrupção que envolvia dezenas de soldados Reprodução/X/FilonenkoOles

O tenente-coronel Konstantin Frolov, considerado o melhor atirador de elite da Rússia, foi preso após ser acusado de fraudar indenizações militares e de integrar um esquema de corrupção que envolvia dezenas de soldados. Conhecido pelo apelido de “o Carrasco”, Frolov enfrenta acusações de fraude em larga escala, suborno e posse ilegal de armas e explosivos.

O militar ganhou fama como comandante do grupo de atiradores mais eficaz da Rússia e afirmava ter sido ferido sete vezes em combate. Frolov chegou a ser descrito pela TV estatal russa como “um dos atiradores mais eficazes na zona de guerra” e aparecia em reportagens exibindo diversas medalhas e insígnias.

As investigações revelaram que Frolov simulava ferimentos de guerra para reivindicar indenizações e receber medalhas de bravura. Segundo autoridades, os tiros eram disparados de forma a evitar órgãos vitais, garantindo ferimentos não fatais que pudessem ser apresentados como resultado de combates. O esquema envolveu ao menos 30 militares, que teriam desviado cerca de 1,7 milhão de libras (cerca de R$ 12,4 milhões) em indenizações por lesões forjadas.

O atirador inicialmente negou as acusações, mas acabou confessando e citando os companheiros envolvidos. Além das fraudes, há suspeitas de que ele tenha inventado episódios de guerra para reforçar sua imagem de herói, incluindo o suposto resgate e adoção de uma menina em meio a um bombardeio.

‌



Antes da prisão, Frolov era tratado como símbolo de coragem pelas forças russas. Em uma reportagem da TV estatal, narradores afirmaram que ele havia voltado de Avdiivka, cidade do leste ucraniano, ferido pela sétima vez e que “um fragmento de estilhaço voou sob seu colete à prova de balas, quase atingindo seu coração. Ele recusou reabilitação e licença e retornou ao trabalho”.

Com as revelações, o militar foi destituído de todas as honras e permanece detido enquanto responde às acusações.

ВДВ-шники стреляли в себя на СВО и получили 200 млн рублей выплат за ранения — Коммерсантъ. ГВСУ СКР выявило 35 участников схемы из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военные стреляли друг в друга, стараясь не задеть важные органы, и выдумывали героические… pic.twitter.com/k9iYovKrAP — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) August 20, 2025

Perguntas e Respostas Quem é Konstantin Frolov e por que ele foi preso? Konstantin Frolov é um tenente-coronel da Rússia, considerado o melhor atirador de elite do país. Ele foi preso após ser acusado de fraudar indenizações militares e de participar de um esquema de corrupção envolvendo dezenas de soldados. Quais são as acusações contra Frolov? Frolov enfrenta acusações de fraude em larga escala, suborno e posse ilegal de armas e explosivos. Ele é acusado de simular ferimentos de guerra para reivindicar indenizações e receber medalhas de bravura. Como Frolov ganhou fama? Frolov ganhou notoriedade como comandante do grupo de atiradores mais eficaz da Rússia e afirmava ter sido ferido sete vezes em combate. Ele foi descrito pela TV estatal russa como um dos atiradores mais eficazes na zona de guerra e frequentemente aparecia em reportagens exibindo diversas medalhas e insígnias. O que as investigações revelaram sobre suas ações? As investigações mostraram que Frolov simulava ferimentos de guerra, disparando tiros de forma a evitar órgãos vitais, o que resultava em ferimentos não fatais que poderiam ser apresentados como resultado de combates. O esquema envolveu pelo menos 30 militares, que desviaram cerca de 1,7 milhão de libras em indenizações por lesões forjadas. O que aconteceu após a prisão de Frolov? Após sua prisão, Frolov inicialmente negou as acusações, mas acabou confessando e citando os companheiros envolvidos. Além das fraudes, há suspeitas de que ele tenha inventado episódios de guerra para reforçar sua imagem de herói. Qual era a imagem de Frolov antes de sua prisão? Antes de ser preso, Frolov era visto como um símbolo de coragem pelas forças russas. Ele foi retratado em reportagens como um herói que havia voltado ferido de Avdiivka, uma cidade do leste ucraniano, e que recusou reabilitação para retornar ao trabalho. Qual é a situação atual de Frolov? Com as revelações sobre suas ações, Frolov foi destituído de todas as honras e permanece detido enquanto responde às acusações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp